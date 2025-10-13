قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء حرب غزة
ترامب: قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.. والجميع سعيد بإنهاء حرب غزة
بعد مرافقة طائرات حربية للطائرة الرئاسية.. مساعد ترامب يوجه الشكر لمصر
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
حوادث

افتتاح مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة

المركز
المركز
إسلام دياب

شهد مبنى هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، افتتاح قاعة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بشكل رسمي، وذلك في إطار خطة الهيئة للتطوير والارتقاء بالعملية التدريبية والقضائية.

وجاء الافتتاح ليكون انطلاقة فعلية لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث انطلقت على الفور أولى الدورات التدريبية بقاعة مركز الدراسات الجديدة لطلبة كلية القانون بالأكاديمية، في خطوة تستهدف إعداد كوادر قانونية شابة على أعلى مستوى، وتأهيلها للمستقبل العملي.

 وقد صُمم البرنامج التدريبي ليمنح الطلاب فرصة فريدة للاطلاع على الجانب التطبيقي للقانون، وآليات عمل هيئة قضايا الدولة، ومهارات الصياغة القانونية والمرافعات.

وأكد المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، على أن هذا الحدث يعد نقلة نوعية في استراتيجية التدريب بالهيئة، ويعكس حرصها على تدعيم أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للهيئة في نشر الثقافة القانونية وبناء جيل جديد من القانونيين المؤهلين.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور / اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن امتنانه لهيئة قضايا الدولة على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضع الإطار النظري الذي يدرسه الطلاب موضع التطبيق العملي، مما يثري خبراتهم ويؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل، كما أشاد بالجهود المبذولة لتجهيز القاعة التي ستكون منصة للمعارف والتدريب القانوني المتميز.

هيئة قضايا الدولة قاعة مركز الدراسات القضائية التعاون الدولي

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد