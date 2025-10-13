افتتاح مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة

شهد مبنى هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، افتتاح قاعة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بشكل رسمي، وذلك في إطار خطة الهيئة للتطوير والارتقاء بالعملية التدريبية والقضائية.

وجاء الافتتاح ليكون انطلاقة فعلية لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث انطلقت على الفور أولى الدورات التدريبية بقاعة مركز الدراسات الجديدة لطلبة كلية القانون بالأكاديمية، في خطوة تستهدف إعداد كوادر قانونية شابة على أعلى مستوى، وتأهيلها للمستقبل العملي.

وقد صُمم البرنامج التدريبي ليمنح الطلاب فرصة فريدة للاطلاع على الجانب التطبيقي للقانون، وآليات عمل هيئة قضايا الدولة، ومهارات الصياغة القانونية والمرافعات.

وأكد المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، على أن هذا الحدث يعد نقلة نوعية في استراتيجية التدريب بالهيئة، ويعكس حرصها على تدعيم أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للهيئة في نشر الثقافة القانونية وبناء جيل جديد من القانونيين المؤهلين.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور / اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن امتنانه لهيئة قضايا الدولة على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضع الإطار النظري الذي يدرسه الطلاب موضع التطبيق العملي، مما يثري خبراتهم ويؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل، كما أشاد بالجهود المبذولة لتجهيز القاعة التي ستكون منصة للمعارف والتدريب القانوني المتميز.