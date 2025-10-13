قناة حصرية تنقل اللقاء | موعد غريب لـ مواجهة الأهلي وبطل بوروندي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته الذهاب في دوري أبطال أفريقيا لحساب دور الـ32 خلال يوم السبت المقبل خارج الديار مع فريق إيجل نوار بطل بوروندي.وتقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا لحساب دور الـ32 يوم السبت المقبل خارج الديار مع فريق إيجل نوار بطل بوروندي فى تمام الرابعة عصراً.وستُقام مباراة الأهلي وبطل بوروندي السبت المقبل ثم ستليها مواجهة مع الاتحاد السكندري يوم 22 أكتوبر، وبعدها ستكون مباراة العودة ضد بطل بوروندي يوم 25 أكتوبر، أما اللقاء الأخير في هذا الشهر فسيكون ضد بتروجيت.وتنقل شبكة بي ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته الذهاب في دوري أبطال أفريقيا لحساب دور الـ32 خلال يوم السبت المقبل خارج الديار مع فريق إيجل نوار بطل بوروندي.وأعلنت إدارة النادي الأهلي مؤخراً عن تعيين ييس توروب كمدير فني للفريق لمدة موسمين ونصفتصريحات نارية لـ مدرب الأهلي



وأكد الدانماركي ييس توروب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنه سيبذل قصاري جهده لحصد البطولات المحلية والقارية رفقة الشياطين الحمر.قال ييس توروب في تصريحات له : فخور للغاية بتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير ومتحمس للغاية لتقديم كل ما لدي خلال الفترة المقبلة.تابع: سعيد للغاية.. العديد من مسئولي النادي أغلبهم من لاعبي كرة القدم السابقين، وقد تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وكلانا كان يلعب مهاجما، وتطرقنا للعديد من النقاط التي تخص الفريق.أضاف: عرفت الكثير عن النادي الأهلي، وأعلم أنه فريق يسعى دائما للفوز فقط، وأنا شخصيًاً اتفق مع هذا الأمر، وسوف أبذل قصارى جهدي لتطوير اللاعبين والحفاظ على ما تحقق من تاريخ، وتكملةً المسيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.. شغوف للغاية بالتعرف على اللاعبين، وأعرف أن الفريق مقبل على مباراة مهمة للغاية في غضون أيام قليلة.استطرد: سوف يكون معي 5 مساعدين ضمن الجهاز المعاون وهدفنا واحد فقط هو الفوز وتحقيق البطولات وهو المعنى الحقيقي لكرة القدم وقد تعودت العمل في أندية كبيرة في أوروبا، وشاركت في دوري الأبطال، وأعرف أن المهمة مع الأهلي ليست سهلة، وقد تعودت على العمل تحت الضغوط.واصل مدرب النادي الأهلي الجديد: شاهدت بعض مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بداية من المشاركة في كأس العالم للأندية، كذلك مبارياته في بطولة الدوري لتحليل الأداء والوقوف على النقاط التي سوف يجرى العمل عليها.



