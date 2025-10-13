قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
ترامب: لولا الرئيس السيسي ما كنا سنحقق السلام في الشرق الأوسط
رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام من خلال “قمة شرم الشيخ”
رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب
برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع رئيسي للسلام
قناة حصرية تنقل اللقاء | موعد غريب لـ مواجهة الأهلي وبطل بوروندي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته الذهاب في دوري أبطال أفريقيا لحساب دور الـ32 خلال يوم السبت المقبل خارج الديار مع فريق إيجل نوار بطل بوروندي.وتقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا لحساب دور الـ32 يوم السبت المقبل خارج الديار مع فريق إيجل نوار بطل بوروندي فى تمام الرابعة عصراً.وستُقام مباراة الأهلي وبطل بوروندي السبت المقبل ثم ستليها مواجهة مع الاتحاد السكندري يوم 22 أكتوبر، وبعدها ستكون مباراة العودة ضد بطل بوروندي يوم 25 أكتوبر، أما اللقاء الأخير في هذا الشهر فسيكون ضد بتروجيت.وتنقل شبكة بي ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته الذهاب في دوري أبطال أفريقيا لحساب دور الـ32 خلال يوم السبت المقبل خارج الديار مع فريق إيجل نوار بطل بوروندي.وأعلنت إدارة النادي الأهلي مؤخراً عن تعيين ييس توروب كمدير فني للفريق لمدة موسمين ونصفتصريحات نارية لـ مدرب الأهلي 

وأكد الدانماركي ييس توروب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنه سيبذل قصاري جهده لحصد البطولات المحلية والقارية رفقة الشياطين الحمر.قال ييس توروب في تصريحات له : فخور للغاية بتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير ومتحمس للغاية لتقديم كل ما لدي خلال الفترة المقبلة.تابع: سعيد للغاية.. العديد من مسئولي النادي أغلبهم من لاعبي كرة القدم السابقين، وقد تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وكلانا كان يلعب مهاجما، وتطرقنا للعديد من النقاط التي تخص الفريق.أضاف: عرفت الكثير عن النادي الأهلي، وأعلم أنه فريق يسعى دائما للفوز فقط، وأنا شخصيًاً اتفق مع هذا الأمر، وسوف أبذل قصارى جهدي لتطوير اللاعبين والحفاظ على ما تحقق من تاريخ، وتكملةً المسيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.. شغوف للغاية بالتعرف على اللاعبين، وأعرف أن الفريق مقبل على مباراة مهمة للغاية في غضون أيام قليلة.استطرد: سوف يكون معي 5 مساعدين ضمن الجهاز المعاون وهدفنا واحد فقط هو الفوز وتحقيق البطولات وهو المعنى الحقيقي لكرة القدم وقد تعودت العمل في أندية كبيرة في أوروبا، وشاركت في دوري الأبطال، وأعرف أن المهمة مع الأهلي ليست سهلة، وقد تعودت على العمل تحت الضغوط.واصل مدرب النادي الأهلي الجديد: شاهدت بعض مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بداية من المشاركة في كأس العالم للأندية، كذلك مبارياته في بطولة الدوري لتحليل الأداء والوقوف على النقاط التي سوف يجرى العمل عليها. 

 

الأهلي ييس توروب دوري أبطال إفريقيا بطل بوروندي الخطيب

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

محمود الخطيب

اجتماع هام للجنة التخطيط بالأهلي

الأهلي

الجولة 11 من بطولة الدوري.. الأهلي في مواجهة الاتحاد والزمالك خارج الحسابات

مران الأهلي

صدى البلد ينشر برنامج تدريبات الأهلي قبل مواجهة بطل بوروندي

بالصور

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد