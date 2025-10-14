تحيا مصر وعاش الزعيم.. نجوم الفن يشيدون بقمة شرم الشيخ وجهود الرئيس السيسي

عبر عدد من نجوم الفن في مصر عن سعادتهم بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت حضور نحو 20 من قادة دول العالم، مؤكدين تقديرهم لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مسار السلام بالشرق الأوسط.

أنغام: سيدي الرئيس حفظك الله

أشادت الفنانة أنغام بالرئيس عبد الفتاح السيسي عقب ختام القمة، وكتبت عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بـ"إنستجرام":

"سيدي الرئيس حفظك الله".

مي كساب: تحيا مصر وعاش الزعيم

كما علقت الفنانة مي كساب على القمة التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام":

"تحيا مصر وعاش الزعيم عبد الفتاح السيسي".

ياسمين عبد العزيز تشيد بجهود الرئيس

بدورها، أعربت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تقديرها لجهود الرئيس السيسي في عقد قمة شرم الشيخ للسلام، ونشرت صورة للرئيس عبر حسابها على "إنستجرام" مصحوبة بأغنية "جات الملوك" للفنان أحمد سعد، تعبيرًا عن دعمها له.

خالد سرحان: "صورة تتحدث عن نفسها"

كما نشر الفنان خالد سرحان صورة من فعاليات القمة عبر حسابه، وعلّق عليها قائلًا:

"صورة تتحدث عن نفسها"،

مشيدًا بجهود الرئيس في إنجاح المؤتمر الدولي للسلام.

أحمد جمال سعيد: "تحيا مصر"

أما الفنان أحمد جمال سعيد، فقد شارك صورة من مؤتمر القمة، وكتب عليها:

"تحيا مصر"، تقديرًا لمبادرة الدولة المصرية في إرساء دعائم السلام.

بيان رئاسة الجمهورية

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا في ختام أعمال قمة شرم الشيخ الدولية للسلام، جاء فيه:

"في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية، واستنادًا إلى مبادرة مصرية أمريكية، استضافت مصر يوم 13 أكتوبر 2025 (قمة شرم الشيخ للسلام)، برئاسة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب."

وشارك في القمة رؤساء وحكومات كل من:

الأردن، قطر، الكويت، البحرين، تركيا، إندونيسيا، أذربيجان، فرنسا، قبرص، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، أرمينيا، المجر، باكستان، كندا، النرويج، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، السعودية، اليابان، هولندا، باراغواي، والهند.

كما حضر كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق.

وتركزت أعمال القمة على تأييد ودعم اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، الذي تم توقيعه في 9 أكتوبر 2025، بوساطة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.