رئيس قوى عاملة النواب: قمة شرم الشيخ تاريخية وتفتح آفاقا جديدة أمام عملية السلام

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بما حققته قمة السلام العالمية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، اليوم الأثنين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد النائب "عبد الفضيل" أن مشاركة الرئيس الأمريكى ترامب وعدد من قادة دول العالم فى قمة شرم الشيخ تعكس تقدير الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدور مصر ومكانتها وتأثيرها الإقليمي، فضلًا عن مساعيها المتواصلة لإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس قوي عاملة النواب ، إن قمة السلام بمدينة شرم الشيخ تاريخية وتعتبر من أهم القمم الدولية التي عقدت في السنوات الأخيرة ، والتي أكدت علي دعم جهود إحلال السلام في قطاع غزة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي إعادة الإعمار والبناء.

وأكد أمين أمانة العمال بحزب الجبهة الوطنية ، أن القمة أعلنت وقف الحرب في قطاع غزة، بعد عامين شهدت حربًا غير مسبوقة أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع في القطاع.

وأشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالجهود المصرية والوساطة النشطة التي قادت إلى إنهاء الحرب في غزة وفتح أفاقا جديد أمام عملية السلام، مؤكدا أن الاتفاق يُعد خطوة نحو استقرار الشرق الأوسط، مشيدًا بدور مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا في التوصل إليه.

وقال النائب عادل عبد الفضيل ، أن اتفاق قمة السلام بمدينة شرم الشيخ أنهى الحرب الإسرائيلية على غزة وفتح صفحة جديدة أمام الشعب الفلسطيني نحو الإعمار واستعادة الحياة،مؤكدا أن مصر أثبتت ريادتها في صياغة مستقبل المنطقة .

وأكد رئيس قوي عاملة النواب، أن الدولة المصرية سوف تواصل دعم المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن المساهمة في إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار في القطاع.