سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقية بـ5.4 مليار دولار مع مداد للطاقة السعودية

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية عن توقيع اتفاقية ضخمة بقيمة تقارب 5.4 مليار دولار مع شركة مداد للطاقة السعودية، بهدف التنقيب عن النفط والغاز وتطوير الإنتاج في منطقة حوض إليزي الجنوبي، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب بلدة أميناس قرب الحدود الليبية.

الاتفاقية، التي تم الكشف عنها لأول مرة عبر قناة النهار الجزائرية، تأتي في إطار عقد تقاسم إنتاج يمتد لـ30 عاماً، مع خيار تمديده لعشر سنوات إضافية، ويتضمن فترة استكشاف وتنقيب مدتها سبع سنوات. وستتولى شركة مداد للطاقة شمال أفريقيا تمويل المشروع بالكامل، بما يشمل 288 مليون دولار مخصصة لأعمال الاستكشاف والتنقيب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يُتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج بنهاية فترة العقد إلى نحو 993 مليون برميل من المكافئ النفطي، من بينها 125 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعكس أهمية المشروع في دعم أمن الطاقة الإقليمي وتعزيز صادرات الجزائر.

تُعد سوناطراك أكبر منتج للطاقة في الجزائر، وتسعى منذ سنوات إلى توسيع شراكاتها الدولية لتحديث البنية التحتية وزيادة الإنتاج. وكانت الشركة قد وقّعت مؤخراً اتفاقية بقيمة 850 مليون دولار مع شركة سينوبك الصينية لتطوير موارد هيدروكربونية جديدة.

وفي تصريحات سابقة هذا الشهر، كشف وزير الطاقة الجزائري عن خطة وطنية لاستثمار 60 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على التنقيب والإنتاج، في إطار جهود البلاد لتعزيز مكانتها كمزود رئيسي للطاقة للأسواق العالمية، وتلبية الطلب المحلي، ودعم التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تسعى فيه الجزائر، العضو في منظمة أوبك، إلى ترسيخ موقعها في سوق الطاقة العالمي، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قدراتها الإنتاجية في النفط والغاز.