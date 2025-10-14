وكيل صحة كفر الشيخ يعقد اجتماعًا بشأن مبادرة مصر خالية من البلهارسيا

عقد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الصحية بسيدي سالم، الرياض، كفر الشيخ وبيلا، وفرق الأمراض المتوطنة بالإدارات.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لزيارة منظمة الصحة العالمية ضمن خطة الدولة لإعلان مصر خالية من مرض البلهارسيا، بحضور الدكتورة سمر عارف وكيل المديرية، والدكتورة مرام غلاب، مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية.

ناقش الاجتماع مدى اكتمال ملفات الإشهاد داخل الإدارات الصحية، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال ميدانية وإدارية تمهيدًا لاعتماد الملفات قبل الزيارة المرتقبة للمنظمة.

وخلال اللقاء، شدد وكيل الوزارة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد واستمرار المتابعة الدقيقة لاستيفاء كل معايير الإشهاد المطلوبة، مؤكدًا أن تعاون الجميع هو الركيزة الأساسية لتحقيق الهدف الوطني الكبير نحو إعلان مصر خالية من البلهارسيا.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الدعم والمتابعة من المديرية لضمان جاهزية كافة الإدارات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان في إطار سعيها الدؤوب لتحسين الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض المتوطنة.