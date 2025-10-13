محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال الطائرة البارالمبية لفوزهم على الهند

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أبطال المحافظة المشاركين ضمن صفوف منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية، بعد فوز المنتخب على نظيره الهندي بنتيجة 3/0 في أولى مبارياته ببطولة العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا، والمقامة خلال الفترة من 8 حتى 18 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أعرب محافظ كفر الشيخ، عن فخره واعتزازه بأبطال المحافظة، مؤكدًا أن هذا الفوز المشرف يعكس ما يتمتع به أبناء كفرالشيخ من عزيمة وإصرار على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه الدولة لأبطالها من ذوي الهمم، متمنيًا للمنتخب الوطني مواصلة الانتصارات وحصد الميداليات الذهبية.

من جانبه، عبر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عن سعادته بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 25/04 – 25/06 – 25/06 لصالح مصر، موضحًا أن المنتخب يضم أربعة من أبطال المحافظة هم: الكابتن محمد سعد مدرب بالجهاز الفني للاتحاد، والكابتن مطاوع عبدالباقي أبو الخير، والكابتن حماده سيد علي، والكابتن أحمد محمد حسني، مشيرًا إلى أن البطولة تُعد محطة مهمة في طريق الإعداد القوي لبارالمبياد لوس أنجلوس 2028.