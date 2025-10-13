قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال الطائرة البارالمبية لفوزهم على الهند

أبطال مصر
أبطال مصر
محمود زيدان

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أبطال المحافظة المشاركين ضمن صفوف منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية، بعد فوز المنتخب على نظيره الهندي بنتيجة 3/0 في أولى مبارياته ببطولة العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا، والمقامة خلال الفترة من 8 حتى 18 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أعرب محافظ كفر الشيخ، عن فخره واعتزازه بأبطال المحافظة، مؤكدًا أن هذا الفوز المشرف يعكس ما يتمتع به أبناء كفرالشيخ من عزيمة وإصرار على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه الدولة لأبطالها من ذوي الهمم، متمنيًا للمنتخب الوطني مواصلة الانتصارات وحصد الميداليات الذهبية.

من جانبه، عبر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عن سعادته بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 25/04 – 25/06 – 25/06 لصالح مصر، موضحًا أن المنتخب يضم أربعة من أبطال المحافظة هم: الكابتن محمد سعد مدرب بالجهاز الفني للاتحاد، والكابتن مطاوع عبدالباقي أبو الخير، والكابتن حماده سيد علي، والكابتن أحمد محمد حسني، مشيرًا إلى أن البطولة تُعد محطة مهمة في طريق الإعداد القوي لبارالمبياد لوس أنجلوس 2028.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ منتخب مصر كرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته

أمين عام الناتو يشكر سلوفينيا على دعم أوكرانيا ويؤكد استمرار الحلف فى تعزيز جهوده الدفاعية

النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة العامة الفلسطينية

النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية

النمسا ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والاقتصادية

النمسا ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والاقتصادية

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

المزيد