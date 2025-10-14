قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 وفيات و7 مصابين.. ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف في أسيوط
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير وحدة المندرة لطب الأسرة ضمن اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

صحة بالإسكندرية
صحة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية تطوير وحدة ومركز المندرة لطب الأسرة بمحافظة الإسكندرية، ضمن اتفاقية “تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة للاجئين السودانيين”.

وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز التنمية المجتمعية، وفي إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومحافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شهد الحفل الختامي لاتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة للاجئين السودانيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة و ممثلي الجهات الشريكة، والذي تضمن الاعلان عن تطوير وحدة المندرة لطب الأسرة.

وخلال كلمته، أكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الإنسان وتحسين الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تطوير وحدة المندرة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الحكومة وشركاء التنمية لخدمة المواطن المصري.

وأشاد باسل رحمي بالدور المجتمعي لمشروعات الجهاز في رفع مستوى الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المشروع أتاح أكثر من 16000 يومية عمل لأبناء المحافظة، وساهم في تحسين بيئة الخدمات الصحية بالمندرة.

كما أوضحت تشيتوسي نوجوتشي أن المشروع يعكس التزام الأمم المتحدة بدعم المجتمع المصري في تعزيز قدراته على التكيف وتحسين جودة الحياة، مؤكدة أن الاستثمار في الخدمات الصحية هو استثمار في الإنسان أولاً.

ومن جانبه، أوضح بدران أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد ساهمت في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لأهالي المنطقة، وتحقيق مفهوم “الصحة حق للجميع”، في ظل رؤية الدولة لبناء مجتمع صحي واعٍ ومستدام، وقد تابعت الدكتورة جيهان حسن مدير منطقة المنتزة الطبية عن كثب مراحل التطوير، وكذلك الدكتورة دينا مصطفى مدير التخطيط بالمنطقة، والدكتورة منى سعد مدير وحدة المندرة لطب الأسرة اللائي اهتموا بمتابعة أعمال التطوير بصورة مباشرة.

كما شاركت الدكتورة هنادي سامي مدير إدارة تنمية الأسرة بوضع خطط لتدريب الفتيات على أعمال الرائدات الصحيات والتي نفذتها الدكتورة نانسي نبيل مدير تنظيم الأسرة بمنطقة المنتزة الطبية وعزة علي المنسي مسئول رائدات تنمية الأسرة وصفاء رجب منسق القطاع الاهلي والخاص والذي ركز على الرائدات الصحيات اللاتي تلقين تدريبًا مكثفًا على التوعية المجتمعية والصحية للأسر والمساهمة في التدريبات العملية.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ممثلاً عن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تقديرًا للدور الفعّال للمديرية في دعم تنفيذ المشروع ومتابعة مراحل التطوير حتى اكتماله بالشكل اللائق الذي يخدم المواطنين ويعكس جهود الدولة وشركاء التنمية نحو مستقبل صحي أفضل وكذلك تدريب الرائدات الصحيات و إشراكهم في الخدمات الصحية و التوعوية لتنمية الأسرة المصرية.

الاسكندرية وحدة المندرة طب الأسرة الأمم المتحدة تحسين المعيشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

ترامب يغازل جورجينا ميلوني

ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟

ترشيحاتنا

مصطفي محمد

عماد النحاس: مصطفى محمد بديل جيد لتعويض وسام أبو علي في الأهلي

ناجلسمان

مدرب ألمانيا: حققنا فوزا قبيحا على أيرلندا الشمالية

ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يتحدى الزمن ويؤكد استمراره مع برشلونة.. بين طموح اللعب وشائعات الرحيل

بالصور

بالصور.. تويوتا تشوق عشاقها لسيارة كورولا جديدة

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

6 عادات مذهلة تحميك من الاكتئاب وتمنحك طاقة نفسية إيجابية.. نصائح ستغير حياتك

طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

لكزس تخطط لاستبدال سيارة LS بشاحنة ذات 6 عجلات

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد