تطوير وحدة المندرة لطب الأسرة ضمن اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية تطوير وحدة ومركز المندرة لطب الأسرة بمحافظة الإسكندرية، ضمن اتفاقية “تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة للاجئين السودانيين”.

وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز التنمية المجتمعية، وفي إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومحافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شهد الحفل الختامي لاتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة للاجئين السودانيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة و ممثلي الجهات الشريكة، والذي تضمن الاعلان عن تطوير وحدة المندرة لطب الأسرة.

وخلال كلمته، أكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الإنسان وتحسين الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تطوير وحدة المندرة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الحكومة وشركاء التنمية لخدمة المواطن المصري.

وأشاد باسل رحمي بالدور المجتمعي لمشروعات الجهاز في رفع مستوى الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المشروع أتاح أكثر من 16000 يومية عمل لأبناء المحافظة، وساهم في تحسين بيئة الخدمات الصحية بالمندرة.

كما أوضحت تشيتوسي نوجوتشي أن المشروع يعكس التزام الأمم المتحدة بدعم المجتمع المصري في تعزيز قدراته على التكيف وتحسين جودة الحياة، مؤكدة أن الاستثمار في الخدمات الصحية هو استثمار في الإنسان أولاً.

ومن جانبه، أوضح بدران أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد ساهمت في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لأهالي المنطقة، وتحقيق مفهوم “الصحة حق للجميع”، في ظل رؤية الدولة لبناء مجتمع صحي واعٍ ومستدام، وقد تابعت الدكتورة جيهان حسن مدير منطقة المنتزة الطبية عن كثب مراحل التطوير، وكذلك الدكتورة دينا مصطفى مدير التخطيط بالمنطقة، والدكتورة منى سعد مدير وحدة المندرة لطب الأسرة اللائي اهتموا بمتابعة أعمال التطوير بصورة مباشرة.

كما شاركت الدكتورة هنادي سامي مدير إدارة تنمية الأسرة بوضع خطط لتدريب الفتيات على أعمال الرائدات الصحيات والتي نفذتها الدكتورة نانسي نبيل مدير تنظيم الأسرة بمنطقة المنتزة الطبية وعزة علي المنسي مسئول رائدات تنمية الأسرة وصفاء رجب منسق القطاع الاهلي والخاص والذي ركز على الرائدات الصحيات اللاتي تلقين تدريبًا مكثفًا على التوعية المجتمعية والصحية للأسر والمساهمة في التدريبات العملية.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ممثلاً عن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تقديرًا للدور الفعّال للمديرية في دعم تنفيذ المشروع ومتابعة مراحل التطوير حتى اكتماله بالشكل اللائق الذي يخدم المواطنين ويعكس جهود الدولة وشركاء التنمية نحو مستقبل صحي أفضل وكذلك تدريب الرائدات الصحيات و إشراكهم في الخدمات الصحية و التوعوية لتنمية الأسرة المصرية.