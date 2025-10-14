الهند: نُقدر دور مصر في تحقيق خطة السلام بغزة

أعرب وزير الشئون الخارجية الهندي كيرتي فاردان سينج، اليوم الثلاثاء، عن تقدير بلاده لدور مصر وقطر القيم؛ في تحقيق خطة السلام والمضي قدما نحو تنفيذها.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية - في بيان لها بهذا الشأن - دعمها لتنفيذ خطة السلام في غزة.

وأشارت إلى أن الهند ستدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، مُشيدة بالقمة التي استضافها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة العالم.

ولفت البيان إلى أن الهند تدعم السلام كذلك في غرب آسيا وحل القضايا عبر الحوار والدبلوماسية.