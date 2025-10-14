قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية
غزة تصلي من جديد.. إقامة أول قداس في القطاع بعد عامين من الحرب
20 مليون جنيه.. محامى الزمالك يطلب تأجيل دعوى التعويض بسبب ظهور رقم سيدة بإعلان الدباغ
جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين حاولوا تخطي الخط الأصفر
كيف يمكن فرض تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام على إسرائيل؟ محلل فلسطيني يوضح
زيلينسكي بعد اتفاق غزة: يمكن إنهاء الحرب في أوروبا أيضا
أخبار العالم

الهند: نُقدر دور مصر في تحقيق خطة السلام بغزة

غزة
غزة
أ ش أ

  أعرب وزير الشئون الخارجية الهندي كيرتي فاردان سينج، اليوم الثلاثاء، عن تقدير بلاده لدور مصر وقطر القيم؛ في تحقيق خطة السلام والمضي قدما نحو تنفيذها.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية - في بيان لها بهذا الشأن - دعمها لتنفيذ خطة السلام في غزة.

وأشارت إلى أن الهند ستدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، مُشيدة بالقمة التي استضافها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة العالم.

ولفت البيان إلى أن الهند تدعم السلام كذلك في غرب آسيا وحل القضايا عبر الحوار والدبلوماسية.

مصر خطة السلام وزارة الخارجية الهندية

