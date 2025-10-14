وزير الرياضة يستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب ومدير مكتب الشباب بالأمم المتحدة، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية، بحضور ايف سانسنراث – القائم بأعمال الممثل المقيم للأمم المتحدة، ممثل صندوق الأمم المتحدة في مصر، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات تمكين الشباب والتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور أشرف صبحي بالمسؤول الأممي، مشيداً بدور الأمم المتحدة في دعم قضايا الشباب حول العالم، مؤكداً حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال العمل الشبابي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تهدف إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل قادر على المشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب فليبي بولييه عن سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بالتجربة المصرية في دعم وتمكين الشباب، وما حققته من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً حرص الأمم المتحدة على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تسهم في تعزيز دور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، مشيداً بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025 - 2032).

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة للشباب لتوسيع مجالات التعاون، ودعم المبادرات الشبابية، وتنظيم فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة تخدم قضايا الشباب على المستويين الوطني والدولي.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة فليبي بولييه إلى جمهورية مصر العربية عدداً من اللقاءات الرسمية، وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات، إلى جانب اجتماعات مع الشباب والمتطوعين، في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة في قضايا الشباب والتنمية.