محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
لبنان يشيد بالدور القيادي للرئيس السيسي في تحقيق الإنجاز التاريخي بوقف الحرب بغزة
اقتصاد

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ 200 مليون جنيه

محمد يحيي   -  
محمد صبيح

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى لتسهيل إتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين لإقامة مشروعات جديدة أو مساعدة القائم منها على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد وذلك بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة ويساعد في تعزيز وزيادة الإنتاجية ومن ثم دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة .

أشار في تصريحات له اليوم إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تهتم بإتاحة مختلف أنواع التمويل لتتفق مع متطلبات العملاء ومنها على سبيل المثال التأجير التمويلي وآليات التمويل الإسلامي وما إلى ذلك. 

وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد تمويل بنظام الوكالة بالاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه، يتيحها جهاز تنمية المشروعات .

 وأضاف رحمي أن العقد يستهدف أيضا التركيز على مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي والمشروعات الصناعية والمشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وكذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات. 

باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات التمويل الاسلامي التأجير التمويلي

مرسيدس
محافظ الشرقية
حملة إزالة
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
