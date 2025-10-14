وائل القباني: من يقلل من تأهل المنتخب للمونديال ناس مريضة

أشاد وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بتأهل الفراعنة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026

وقال القباني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن استحق التأهل عن جدارة إلى كأس العالم 2026، وسعيد بما قدمه المنتخب وتأهله بدون خسارة.

وأضاف: لا يوجد منتخب قوي أو ضعيف فأنظروا إلى الكاميرون التي لم تتمكن حتى الآن من التأهل إلى نهائيات كأس العالم على الرغم من عدم وجود منتخبات قوية في المجموعة، وجميع منتخبات إفريقيا مستواها متقارب.

وتابع: ارفض فكرة التقليل من التأهل غلى كأس العالم، وما فعله مع حسام حسن يستحق عليه الاشادة والتحية.

واختتم وائل القباني تصريحاته قائلا: أعلم أن هناك أناس يشعرون بالحزن من تأهل منتخب مصر بسبب حسام حسن ويقللون من الانجاز ولكن دول ناس “مريضة".