وحدة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بجامعة حلوان بمشاركة 120 عارضا وعارضة

افتتح الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات والدكتورة منى أبو هشيمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الأسر المنتجة بجامعة حلوان والذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

ويشهد المعرض الذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة ويستمر حتي 23 أكتوبر الجاري مشاركة 120 عارضاً وعارضة منهم 20 طالبا وطالبة بمنتجات يدوية في المعرض.

ويضم المعرض مواداً غذائية ومفروشات ومشغولات يدوية ومستحضرات تجميل، فضلا عن منتجات يدوية وحرفية.

وحرص مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة المعرض، مشيداً بمنتجات العارضين والطلاب المشاركين في المعرض وجودة منتجاتهم، فضلا عن أسعارها المناسبة للجميع.

الجدير بالذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها 31 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.