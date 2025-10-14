نائبة محافظ البحر الأحمر تتابع جودة الوجبات المدرسية المقدمة للطلاب

قادت ماجدة حنّا، نائبة محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، جولة ميدانية بمدينة سفاجا، رافقها خلالها اللواء محمد صلاح رئيس المدينة، لتفقّد مطبخ بنك الطعام بمدرسة المنار الإعدادية، ومتابعة سير العمل في إعداد وتوزيع الوجبات الساخنة المقدّمة لطلاب المدارس.

وخلال جولتها، زارت نائبة المحافظ عددًا من المدارس شملت: علي بن أبي طالب الابتدائية، الحسين بن علي الإعدادية، سفاجا الإعدادية بنات، سفاجا الابتدائية الجديدة، الشروق الابتدائية، ومدرسة التربية الفكرية، حيث استمعت إلى آراء الطلاب والطالبات حول مستوى الوجبات التي تقدم لهم ضمن برنامج التغذية المدرسية. وقد أعرب العديد من الطلاب عن رضاهم وسعادتهم بتنوّع الوجبات اليومية وتحسين جودتها.

وأكدت حنّا في تصريحاتها أهمية الدور الاجتماعي لمبادرات بنك الطعام المصري في دعم الأسر محدودة الدخل وتحقيق الأمن الغذائي للطلاب، مشدّدة على أن توفير وجبات صحية ومتوازنة يسهم في رفع معدلات التركيز والتحصيل الدراسي، ويعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان منذ مراحل التعليم الأولى.

رافق نائبة المحافظ خلال الجولة كمال بكير مدير الإدارة التعليمية بسفاجا، والمهندس كارم خضاري مدير الإدارة الهندسية بالمدينة، ورشا إسماعيل مدير إدارة الإنتاج، وعدد من القيادات التنفيذية.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعة محافظة البحر الأحمر لمنظومة التغذية المدرسية، والتأكد من مطابقة الوجبات للمواصفات الصحية القياسية، واستمرار التعاون مع بنك الطعام لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.