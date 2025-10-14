قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائبة محافظ البحر الأحمر تتابع جودة الوجبات المدرسية المقدمة للطلاب

السيدة ماجدة حنّا، نائبة محافظ البحر الأحمر
السيدة ماجدة حنّا، نائبة محافظ البحر الأحمر
ابراهيم جادالله

قادت ماجدة حنّا، نائبة محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، جولة ميدانية بمدينة سفاجا، رافقها خلالها اللواء محمد صلاح رئيس المدينة، لتفقّد مطبخ بنك الطعام بمدرسة المنار الإعدادية، ومتابعة سير العمل في إعداد وتوزيع الوجبات الساخنة المقدّمة لطلاب المدارس.

وخلال جولتها، زارت نائبة المحافظ عددًا من المدارس شملت: علي بن أبي طالب الابتدائية، الحسين بن علي الإعدادية، سفاجا الإعدادية بنات، سفاجا الابتدائية الجديدة، الشروق الابتدائية، ومدرسة التربية الفكرية، حيث استمعت إلى آراء الطلاب والطالبات حول مستوى الوجبات التي تقدم لهم ضمن برنامج التغذية المدرسية. وقد أعرب العديد من الطلاب عن رضاهم وسعادتهم بتنوّع الوجبات اليومية وتحسين جودتها.

وأكدت حنّا في تصريحاتها أهمية الدور الاجتماعي لمبادرات بنك الطعام المصري في دعم الأسر محدودة الدخل وتحقيق الأمن الغذائي للطلاب، مشدّدة على أن توفير وجبات صحية ومتوازنة يسهم في رفع معدلات التركيز والتحصيل الدراسي، ويعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان منذ مراحل التعليم الأولى.

رافق نائبة المحافظ خلال الجولة كمال بكير مدير الإدارة التعليمية بسفاجا، والمهندس كارم خضاري مدير الإدارة الهندسية بالمدينة، ورشا إسماعيل مدير إدارة الإنتاج، وعدد من القيادات التنفيذية.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعة محافظة البحر الأحمر لمنظومة التغذية المدرسية، والتأكد من مطابقة الوجبات للمواصفات الصحية القياسية، واستمرار التعاون مع بنك الطعام لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر نائب محافظ البحر الاحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

تامر حسني

نقابة المهن التمثيلية ترد على الجدل حول كليب “من كان يا مكان”

Avatar

المخرج جيمس كاميرون يدرس إنتاج وثائقي عن كواليس صناعة أفلام Avatar

باسم يوسف

باسم يوسف يكشف كواليس حفلاته وتفاصيل جديدة عن مسيرته الليلة في "كلمة أخيرة"

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد