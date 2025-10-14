الإمارات وكندا تبحثان فرص تنمية الشراكات الاقتصادية في مجالات الذكاء الاصطناعي

بحث وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، اليوم /الثلاثاء/، مع وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي الوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية الفيدرالية لجنوب أونتاريو في كندا إيفان سولومون، الذي يزور الإمارات حاليًا، سُبل توسيع مجالات التعاون في أنشطة التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب فرص تنمية الشراكات الاقتصادية في هذا الاتجاه على المستويين الحكومي والخاص.

وأكد بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا علاقات راسخة وتشمل المجالات الحيوية كافة، وشهدت خلال المرحلة الماضية تطورًا نوعيًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية القائمة، لافتًا إلى تبني البلدين لرؤية مشتركة حول أهمية الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار بوصفها محركات رئيسية لنمو الاقتصاد الجديد، ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المتبادل في هذه المجالات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الجانبان تنمية أوجه الشراكة في مجال تطوير حلول رقمية مستدامة تدعم تنافسية بيئة الأعمال في البلدين، فضلاً عن تبادل المعرفة في مجال السياسات التنظيمية للذكاء الاصطناعي المسؤول ودمج تطبيقاته في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة وريادة الأعمال والطيران وناقشا فرص الاستثمار وتوسيع الشراكات بين الشركات الإماراتية والكندية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير في الحلول التقنية الحديثة.