توك شو

مدير "الإغاثة الطبية" في غزة: هناك تفاؤل بمرحلة جديدة وملف إجلاء المرضى أولوية قصوى

غزة
غزة
هاني حسين

قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنّ هناك حالة من التفاؤل الكبير تسود القطاع، مع بدء الاستعدادات لإنقاذ الوضع الإنساني والصحي المتدهور، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تكون "مرحلة خير وبناء".

وأوضح أبو عفش خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ملف المرضى المحتاجين للإجلاء أصبح أولوية ملحّة، مشيرًا إلى أن كثيرًا منهم عانى لفترات طويلة، وبعضهم فقد أطرافه أو حياته، أو تعرض لتدهور صحي خطير، قائلاً: "هذا الملف يجب أن يُنجز بشكل عاجل، حتى نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا من إمكانيات، رغم أنها محدودة".

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسّة لتوفير المستلزمات الطبية، ودعم الأنظمة الصحية العاملة داخل القطاع، مؤكدًا أن "الوقت الآن لصالحنا، إذا تم إدخال ما يلزم بشكل سريع"، مشيدًا بالتنسيق الجاري مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الفلسطينية، والجهات المحلية والدولية.

وحول الدعم الطبي الذي بدأ بالوصول إلى غزة، أكد أبو عفش أن ثماني شاحنات محمّلة بالمستلزمات الطبية دخلت مؤخرًا عبر منظمة الصحة العالمية، وساهمت بشكل فعّال في تحسين الوضع، حتى ولو بشكل جزئي.

وتابع: "صحيح أنها كمية محدودة، لكنها أنقذت الكثير. لا يمكن إعادة بناء نظام صحي مدمّر خلال أيام، لكن هذه الشحنات كانت بمثابة طوق نجاة"، مضيفًا أن الشحنات احتوت على أدوية ومستلزمات العناية المركزة وحضّانات الأطفال، مشيدًا بالدور المصري في دعم القطاع، وبكل من يسهم في إدخال المساعدات من مختلف الجهات.

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو فلسطين الاحتلال

