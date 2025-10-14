قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
نقابة المهندسين: الخبرات المصرية تسهم في تسريع وتيرة إعادة إعمار غزة

هاجر ابراهيم

أكد المهندس كريم الكسّار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمنسق العام للجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدير ملف إعادة إعمار القطاع برؤية علمية وهندسية متكاملة، مشددًا على أن مصر التزمت بإعادة الإعمار دون أي تهجير للفلسطينيين.

وأوضح الكسّار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع عبر قناة DMC، أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بنحو 70 مليار دولار، تشمل الخسائر المباشرة في أكثر من 15 قطاعًا حيويًا، لافتًا إلى أن 90% من البنية التحتية في القطاع قد دُمّرت بالكامل.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان وحده تكبّد خسائر تُقدر بنحو 28 مليار دولار، بينما بلغت خسائر القطاع الصحي قرابة 5 مليارات دولار، مضيفًا أن حجم الدمار في غزة يعادل 17 ضعف إجمالي ما خلّفته الحروب السابقة منذ عام 2008.

وأكد الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين أن الخبرات المصرية في البناء والتعمير ستكون عاملًا حاسمًا في تسريع وتيرة إعادة الإعمار، موضحًا أن ما حققته مصر خلال السنوات الماضية في تشييد "الجمهورية الجديدة" يُعد نموذجًا يمكن تطبيقه داخل غزة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

نقابة المهندسين إعمار غزة إعادة إعمار غزة إعمار القطاع تهجير للفلسطينيين

