نقابة المهندسين: الخبرات المصرية تسهم في تسريع وتيرة إعادة إعمار غزة

أكد المهندس كريم الكسّار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمنسق العام للجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدير ملف إعادة إعمار القطاع برؤية علمية وهندسية متكاملة، مشددًا على أن مصر التزمت بإعادة الإعمار دون أي تهجير للفلسطينيين.

وأوضح الكسّار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع عبر قناة DMC، أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بنحو 70 مليار دولار، تشمل الخسائر المباشرة في أكثر من 15 قطاعًا حيويًا، لافتًا إلى أن 90% من البنية التحتية في القطاع قد دُمّرت بالكامل.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان وحده تكبّد خسائر تُقدر بنحو 28 مليار دولار، بينما بلغت خسائر القطاع الصحي قرابة 5 مليارات دولار، مضيفًا أن حجم الدمار في غزة يعادل 17 ضعف إجمالي ما خلّفته الحروب السابقة منذ عام 2008.

وأكد الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين أن الخبرات المصرية في البناء والتعمير ستكون عاملًا حاسمًا في تسريع وتيرة إعادة الإعمار، موضحًا أن ما حققته مصر خلال السنوات الماضية في تشييد "الجمهورية الجديدة" يُعد نموذجًا يمكن تطبيقه داخل غزة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.