الإشادات الدولية بدور مصر في وقف الحرب على غزة والترقب للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ.. تفاصيل

ناقش برنامج منتصف النهار، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية نهى درويش، أبرز تطورات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي جاء تتويجًا لقمة السلام التي عُقدت مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ.

وأشار البرنامج إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة تعكس جدية التحركات الدولية لاحتواء الأزمة، كما نقلت الحلقة تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أكد أن "المراحل المقبلة من الاتفاق ستكون الأهم"، في إشارة إلى الأبعاد السياسية والإنسانية المنتظرة للمرحلة المقبلة.

وسلط البرنامج الضوء على الإشادات الواسعة من المجتمع الدولي، والعالمين العربي والإسلامي، بدور مصر المحوري في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحرصها المستمر على دعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الفلسطيني الإسرائيلي.

كما تطرقت الحلقة إلى تصريحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي قدّر تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، مؤكدًا امتلاكه "مؤشرات إيجابية للغاية" بشأن آليات تمويل خطة الإنعاش، في إطار جهود دولية متكاملة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.