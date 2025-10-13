إبراهيم عثمان: قمة السلام تعكس حجم الثقة الدولية في الدور المصري المحوري كضامن للسلام في المنطقة

أكد اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقا، أن الحضور الرفيع المستوى في قمة السلام بشرم الشيخ، من 31 دولة وتسعة زعماء، بينهم الرئيس الأمريكي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس حجم الثقة الدولية في الدور المصري المحوري كضامن للسلام في المنطقة.

وقال إبراهيم عثمان هلال، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر استطاعت بجهودها تحويل المفاوضات إلى مؤتمر دولي كبير، يعكس قوة سياستها وحكمتها في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية.

وتابع ، نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقا، أن ، نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقا، أن ما يحدث في شرم الشيخ هو انتصار للدبلوماسية المصرية التي تتميز بـالنظرة الثاقبة والأهداف طويلة المدى، مؤكداً أن هذا التوقيع يمثل مرحلة انتقالية مهمة في مسار القضية الفلسطينية.