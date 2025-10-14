بعد تغيير جنسيته الرياضية.. لوكا زيدان يظهر يسجل ظهوره الأول بقميص الجزائر

سجل لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، ظهوره الأول بقميص منتخب الجزائر، في المباراة المقامة ضد أوغندا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان لوكا زيدان غير جنسيته الرياضية من فرنسا إلى الجزائر، من أجل الحصول على فرصة في المشاركة في مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبدأ منتخب الجزائر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: بلغالي، حجام، ماندي، سبعيني

خط الوسط: زرقان، بوداوي، مازة

الهجوم: جويري، محرز، عمورة

يذكر أن المنتخب الجزائري ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026، عقب انتصاره على الصومال 3-0 في المباراة الماضية.

نظام التأهل للمونديال

ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.