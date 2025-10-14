بصورة من المستشفى.. إعلامي يطلب الدعاء لحسن شحاتة

طالب الإعلامي عمرو الدرديري جمهوره بالدعاء لأسطورة نادي الزمالك حسن شحاتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ًونشر الدرديري صورة لحسن شحاته من المستشفي وعلق كاتبا:إدعوا للكابتن حسن شحاته بالشفاء العاجل .

وزار العديد من نجوم النادي الأهلي حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني، في المستشفى للاطمئنان على صحته.



وضمت قائمة نجوم الأهلي كلا من الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، والكابتن عماد النحاس، مدرب نادي الزوراء العراقي، واللاعبين؛ وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وعمر كمال.



وأبلغ نجوم الأهلي المعلم أنهم حضروا نيابة عن زملائهم ليزوروا الكابتن حسن شحاتة ويطمئنون على صحته.



وزير الرياضة يزور حسن شحاتة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأحد أساطير كرة القدم المصرية.



واطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية، مؤكدا أنه يتابع الحالة الصحية له أولا بأول، كما حرص على تلقي الكابتن حسن شحاتة كل الرعاية والاهتمام، تقديرا له ودوره الكبير، مؤكدا أن الدولة المصرية تقف خلف جميع أبطالها الرياضيين الذين قدموا الكثير للوطن، وهذا حقهم، متمنيا له الشفاء العاجل.



وفي وقت سابق، زار السفير الإماراتي في مصر حمد عبيد الزعابي، حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.



ويعاني حسن شحاتة أسطورة كرة القدم المصرية ونادي الزمالك، وصاحب الـ3 بطولات أفريقية، وهو مدير فني لمنتخب مصر أعوام 2006 و2008 و2010، من أزمة صحية بسبب ارتفاع الصفرا، ما أثر على المرارة.