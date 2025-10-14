قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بصورة من المستشفى.. إعلامي يطلب الدعاء لحسن شحاتة

حسن شحاتة
حسن شحاتة
ميرنا محمود

طالب الإعلامي عمرو الدرديري جمهوره بالدعاء لأسطورة نادي الزمالك حسن شحاتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ًونشر الدرديري صورة لحسن شحاته  من المستشفي وعلق كاتبا:إدعوا للكابتن حسن شحاته بالشفاء العاجل .

وزار العديد من نجوم النادي الأهلي حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني، في المستشفى للاطمئنان على صحته.


وضمت قائمة نجوم الأهلي كلا من الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، والكابتن عماد النحاس، مدرب نادي الزوراء العراقي، واللاعبين؛ وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وعمر كمال.


وأبلغ نجوم الأهلي المعلم أنهم حضروا نيابة عن زملائهم ليزوروا الكابتن حسن شحاتة ويطمئنون على صحته.


وزير الرياضة يزور حسن شحاتة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأحد أساطير كرة القدم المصرية.


واطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية، مؤكدا أنه يتابع الحالة الصحية له أولا بأول، كما حرص على تلقي الكابتن حسن شحاتة كل الرعاية والاهتمام، تقديرا له ودوره الكبير، مؤكدا أن الدولة المصرية تقف خلف جميع أبطالها الرياضيين الذين قدموا الكثير للوطن، وهذا حقهم، متمنيا له الشفاء العاجل.


وفي وقت سابق، زار السفير الإماراتي في مصر حمد عبيد الزعابي، حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.


ويعاني حسن شحاتة أسطورة كرة القدم المصرية ونادي الزمالك، وصاحب الـ3 بطولات أفريقية، وهو مدير فني لمنتخب مصر أعوام 2006 و2008 و2010، من أزمة صحية بسبب ارتفاع الصفرا، ما أثر على المرارة.

حسن شحاته الأهلي حاله حسن شحاتة الدرديري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

ترشيحاتنا

قمة شرم الشيخ للسلام

برلماني: مصر خاضت ملحمة دبلوماسية استثنائية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

مجلس النواب

بالأسماء.. القائمة الوطنية من أجل مصر بشرق الدلتا بانتخابات النواب

نقد أجنبي

برلماني: الحكومة تمضي بثبات نحو تعزيز تنافسية المنتج المصري لزيادة حصيلة النقد الأجنبي

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

المزيد