مكنش مدعو| أحمد موسى يكشف كواليس عدم حضور نتنياهو لقمة شرم للسلام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن مدعو لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي ترامب طالب من السيسي التحدث مع نتياهو ودعوته لحضور قمة شرم الشيخ للسلام في اتصال هاتفي قبل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام.

وتابع أن هذا أول اتصال مع نتنياهو منذ أكتوبر 2023 ومنذ العدوان على قطاع غزة، وبدأ الإعلام الإسرائيلي التحدث عن الأمور وحضور نتنياهو للقمة وبعده الإعلام الأمريكي تحدث عن هذا الأمر أيضا.

وأكمل أن قبل أن تخرج مؤسسة الرئاسة وكشف تفاصيل الاتصال وطلب دعوة ترامب للقمة، لافتا إلى أن مصر لا تدخر جهدا في سبيل انجاح قمة السلام والتي تمت بحضور 27 دولة.

وأنهى الإعلامي أحمد موسى، أن عدم حضور نتنياهو للقمة أمر في غاية الإيجابية وسبب حالة من الارتياح.