نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أحدث مقار بيوت الطالبات بالخارجة

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، فرع بيوت الطالبات (المبنى الإداري لديوان المحافظة سابقًا) بمدينة الخارجة، عقب الانتهاء من رفع كفاءته و تسكين طالبات كليات الطب البشري وجامعة الوادي الجديد الأهلية المغتربات، يرافقها الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث اطمأنت على توافر كافة الخدمات اللازمة للطالبات البالغ عددهن ٩٨ طالبةً، كما التقت عددًا منهن للتعرف على آرائهم حول الإقامة وعدم وجود أي معوقات تواجههن في المقر أو الدراسة الجامعية. مشيدةً بجودة و تنوع الخدمات المقدمة، وسرعة الانتهاء من تجهيز المقر في وقت قياسي بالتزامن مع بدء العام الدراسي؛ لاستيعاب إقبال الطلبة والطالبات المغتربات.