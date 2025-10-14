قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نتائج اليوم الرابع من منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
حسن العمدة

اختُتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الرابع من منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري، وسط منافسات قوية بين أبطال وبطلات العالم في مختلف الأوزان.

وشهد اليوم إقامة ثلاث مسابقات في أوزان 54 كجم للرجال و45 و41 كجم للسيدات، حيث تميزت المواجهات بمستوى فني مرتفع وتنافس مثير حتى اللحظات الأخيرة.

في منافسات وزن 54 كجم للرجال، تُوِّج الكازاخي ديفيد ديجتياريف بالميدالية الذهبية بعد رفع 191 كجم، وجاء لاعب السلفادور هيربيرت أكيتونو في المركز الثاني برصيد 190 كجم، بينما نال الصيني ديانجلانج يانج الميدالية البرونزية بعد رفع 186 كجم.

وشهد هذا الوزن مشاركة مصرية مميزة، حيث احتل ممدوح قذافي المركز الثامن بعد رفع 180 كجم.

وفي منافسات السيدات لوزن 45 كجم، واصلت الصين تألقها بحصد لينجلينج جو للميدالية الذهبية بعد رفع 125 كجم، فيما جاءت النيجيرية تولولوبي أجوندولي في المركز الثاني برصيد 112 كجم، ونالت لاعبة أوزباكستان ناسيبا تاشبولاتوفا الميدالية البرونزية بعد رفع 111 كجم.

أما في منافسات السيدات لوزن 41 كجم، فقد واصلت الصين هيمنتها بتتويج زي كوي بالميدالية الذهبية بعد رفع 117 كجم، تلتها الإكوادورية كيرلي لاسكانو في المركز الثاني برصيد 110 كجم، بينما جاءت البرازيلية لارا دي ليما في المركز الثالث بعد رفع 107 كجم.

وحققت المصرية إيناس الجبالي مشاركة إيجابية في نفس الوزن باحتلالها المركز السادس بعد رفع 103 كجم.

وتتواصل غدًا منافسات الكبار بمزيد من اللقاءات المرتقبة بين نجوم اللعبة من مختلف القارات، ضمن فعاليات البطولة التي تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية.

بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بطولة العالم لرفع الأثقال العاصمة الإدارية الكازاخي ديفيد ممدوح قذافي

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر ناعيا الدكتور عبدالله عمر نصيف: قاد مبادرات رائدة في العمل الإغاثي

الأوقاف

تفاصيل المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بين وزارتي الأوقاف والتعليم

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

