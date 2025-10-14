نتائج اليوم الرابع من منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

اختُتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الرابع من منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري، وسط منافسات قوية بين أبطال وبطلات العالم في مختلف الأوزان.

وشهد اليوم إقامة ثلاث مسابقات في أوزان 54 كجم للرجال و45 و41 كجم للسيدات، حيث تميزت المواجهات بمستوى فني مرتفع وتنافس مثير حتى اللحظات الأخيرة.

في منافسات وزن 54 كجم للرجال، تُوِّج الكازاخي ديفيد ديجتياريف بالميدالية الذهبية بعد رفع 191 كجم، وجاء لاعب السلفادور هيربيرت أكيتونو في المركز الثاني برصيد 190 كجم، بينما نال الصيني ديانجلانج يانج الميدالية البرونزية بعد رفع 186 كجم.

وشهد هذا الوزن مشاركة مصرية مميزة، حيث احتل ممدوح قذافي المركز الثامن بعد رفع 180 كجم.

وفي منافسات السيدات لوزن 45 كجم، واصلت الصين تألقها بحصد لينجلينج جو للميدالية الذهبية بعد رفع 125 كجم، فيما جاءت النيجيرية تولولوبي أجوندولي في المركز الثاني برصيد 112 كجم، ونالت لاعبة أوزباكستان ناسيبا تاشبولاتوفا الميدالية البرونزية بعد رفع 111 كجم.

أما في منافسات السيدات لوزن 41 كجم، فقد واصلت الصين هيمنتها بتتويج زي كوي بالميدالية الذهبية بعد رفع 117 كجم، تلتها الإكوادورية كيرلي لاسكانو في المركز الثاني برصيد 110 كجم، بينما جاءت البرازيلية لارا دي ليما في المركز الثالث بعد رفع 107 كجم.

وحققت المصرية إيناس الجبالي مشاركة إيجابية في نفس الوزن باحتلالها المركز السادس بعد رفع 103 كجم.

وتتواصل غدًا منافسات الكبار بمزيد من اللقاءات المرتقبة بين نجوم اللعبة من مختلف القارات، ضمن فعاليات البطولة التي تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية.