شريف عامر: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تميز تاريخية للدولة المصرية أمام العالم

أكد الإعلامي شريف عامر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطة سلام مكوّنة من 20 بندًا، تم تنفيذ عددٍ منها بالفعل، فيما تتبقى مرحلة أخرى لاستكمالها، موضحًا أن ما شهدناه خلال قمة شرم الشيخ للسلام يمثل مشهدين متوازيين، أحدهما على الجانب الإسرائيلي، والآخر على الجانب المصري الذي تميز بتنوع الحضور واشتراك عدد كبير من الدول والقادة والوفود الرسمية، في مشهد يعكس محاولة جادة لتثبيت وقف الحرب في غزة.

وأضاف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية كانت المسيطر الأكبر على زيارة ترامب لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي بدا واضحًا أنه يمتلك قدرة على التأثير والسيطرة على نتنياهو، وهو ما ظهر جليًا في تصريحاته ومواقفه الأخيرة.

وأوضح عامر، أن أسلوب ترامب في إدارة الملفات السياسية غير تقليدي وغير مألوف، سواء في طريقة العمل أو الظهور الإعلامي، لكنه نجح في فرض إيقاع مختلف للتعامل مع اتفاق غزة، مؤكدًا أن هناك رؤية مصرية واضحة بأن الدولة المصرية تمر بلحظة تميز وعظمة بعد نجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي لوقف الحرب أمام أنظار العالم.

وأشار، إلى أن ترامب معروف بتقلب مواقفه السياسية، إلا أن تصريحاته الأخيرة حول نزع سلاح حركة حماس كانت لافتة، حيث قال إنه أجرى اتصالًا مباشرًا مع حماس وأبلغهم بأن واشنطن ستتكفل بنزع سلاحهم إذا رفضوا التخلي عنه، مضيفًا أنهم وافقوا على ذلك خلال المفاوضات، متابعًا: "ترامب يحاول حاليًا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ومنع أي تصعيد عسكري جديد، في إطار مرحلة ثانية من اتفاق السلام الذي بدأ من شرم الشيخ برعاية مصرية ودولية واسعة".