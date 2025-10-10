أوهام لا أساس لها من الصحة.. شريف عامر: مصر ظلت ثابتة طوال 377 يوما

قال الإعلامي شريف عامر، إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال العامين الماضين حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مجرد أوهام لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن مصر كانت وما زالت ثابتة وهادئة في مواقفها، ولا تهتز أمام الشائعات أو الضغوط الإعلامية.

إقامة وحدات سكنية

وأكد شريف عامر، خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر", المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن ما كانت تروّج له بعض الصفحات عن إقامة وحدات سكنية للفلسطينيين في سيناء في أول الحرب على غزة كان اكاذيب، مؤكدًا أن "سيناء ستبقى دائمًا جزءًا معبرًا عن الشعب المصري، ولن تكون مكانًا لتصفية القضية الفلسطينية"، مضيفًا أن ما تحقق اليوم هو بدماء الفلسطينيين الغالية، ومصر كان لها دور حاسم في حماية ثوابت القضية.

المؤسسات والأجهزة المصرية

وأوضح الإعلامي شريف عامر، أن المؤسسات والأجهزة المصرية لا تعتمد على تقارير خارجية عن القيادات الفلسطينية أو الإسرائيلية، بل تمتلك معرفة مباشرة وعميقة بالملفات كافة، قائلًا: "الضباط المصريين يعرفون جيدًا كل الشخصيات وتوجهاتها"، مؤكدًا أن المشهد الحالي هو نتاج دعم مصري–سعودي–عربي متكامل، واختتم حديثه قائلًا: "لو ما كانش الفلسطيني صامد، محدش كان يقدر يساعده".