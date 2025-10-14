حماية المنافسة: عقوبات المدارس المخالفة في واقعة الزي المدرسي تصل لـ300 مليون جنيه

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يواصل تنفيذ حملة "اعرف حقك" لتوعية المواطنين بحقوقهم مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على ضمان حرية الاختيار للمستهلك وتحقيق أكبر استفادة له في الأسواق.

وأوضح ممتاز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الجهاز كشف عن 12 واقعة احتكار تتعلق بتوزيع الزي المدرسي، حيث أجبرت بعض المدارس أولياء الأمور على شراء الزي من منافذ محددة، وهو ما يتعارض مع مبادئ المنافسة الحرة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز تدخل فوراً بعد تلقي شكاوى من المواطنين، وتم إطلاق حملة مكثفة لتوعية أولياء الأمور بحقوقهم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، التي أصدرت قرارات واضحة لتنظيم هذه المسألة، موضحًا أن الجهاز تلقى كماً كبيراً من البلاغات من المواطنين، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي والتجاوب الشعبي مع الحملة.

وكشف رئيس جهاز حماية المنافسة، أن بعض المدارس فرضت على أولياء الأمور أعباء مالية إضافية عبر إلزامهم بالشراء من أماكن بعينها، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة، مؤكدًا أن العقوبات المفروضة على المدارس المخالفة قد تصل إلى 300 مليون جنيه، وفقًا لحجم المبيعات أو طبيعة المخالفة، موضحًا أنه تم إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية، كما تم إلزام بعض المدارس برد مبالغ مالية لأولياء الأمور المتضررين.

وتابع: "جهاز حماية المنافسة يعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لضمان شفافية الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، في إطار منظومة متكاملة لحماية المستهلك ودعم حرية المنافسة العادلة".