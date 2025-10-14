سميح ساويرس: مصر بها فرص استثمارية ضخمة.. والمناخ العام يبعث على التفاؤل

أشاد رجل الأعمال سميح ساويرس، بمناخ الاستثمار في مصر في العام الاخير قائلاً : " مناخ الاستثمار في مصر هذا العام يبعث على التفاؤل والدولة بدأت تدرك أخيرًا أهمية المستثمر الكبير والصغير دي أول سنة أقول بالفم المليان أن الدولة بدأت تشعر بأهمية المستثمر صغيراً وكبيراً.

و أكد ، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن المعوقات ما زالت قائمة لكن لا يتم تجاهلها ولكن المهم أن الدولة أدركت أن المستثمر لن يضاعف استثماراته ما دامت العوائق قائمة حيث أنني أشعر أن هناك توجهًا جديدًا يختلف عمّا كان منذ سبع سنوات



مواصلاً : " الدولة كانت تظن سابقًا أنها قادرة على فعل كل شيء بنفسها".



مشدداً أنه بالرغم من أن المعوقات ما زالت موجودة، لكن التوجّه نحو إزالتها وطمأنة القطاع الخاص هو الخطوة الأولى ولكنه في نفس الوقت أكد أن الفارق كبير بين الحديث عن الحلول وتنفيذها على أرض الواقع.



أردف : “ المستثمرون جميعًا ينظرون إلى فرص الاستثمار في مصر لكنهم يترقبون تحول التصريحات إلى أفعال ”.



وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : "هل سميح ساويرس ايضاً ينتظر الكلام يتحول لواقع ؟ ليرد : أنا أول واحد لتقاطعه الحديدي : هل يوجد فرص إستثمارية تنظر إليها في مصر ؟ ليرد : مجرد أننا بدأنا نحس أن فيه توجه هنبدأ نبص وهناك مجالاات الان جاذبة ويكفي مجال السياحة وبلد مثل مصر ربنا أعطاها كل حاجة يحتاجها السائح "