رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
محافظات

«صحة البحر الأحمر» تنفّذ جولات ميدانية مكثفة على أقسام العناية المركزة والتمريض

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر سلسلة من الجولات الميدانية المكثفة على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، بهدف متابعة مستوى الأداء داخل أقسام العناية المركزة والتمريض، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتكليفات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولات، قامت إدارة الرعاية الحرجة بالمديرية بالمرور على قسم العناية المركزة بمستشفى الغردقة العام، حيث تم مراجعة الملفات الطبية للحالات الحرجة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تقييم الحالة الفنية للأجهزة الحيوية ومتابعة مدى الالتزام ببروتوكولات العلاج المعتمدة داخل القسم.

وفي السياق ذاته، واصلت إدارة التمريض بالمديرية تنفيذ زياراتها الميدانية إلى عدد من المنشآت الصحية، شملت مستشفى الحميات بالغردقة ووحدة الشلاتين الصحية، لمتابعة جودة الأداء التمريضي والإداري. وشهدت الجولات التأكيد على الالتزام بالزي الرسمي، ومراجعة إجراءات التسجيل الطبي، وتقييم تطبيق معايير مكافحة العدوى، إلى جانب تدريب عملي لهيئة التمريض أثناء العمل لرفع الكفاءة المهنية.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هذه المتابعات تأتي ضمن خطة المديرية لتحقيق نظام رقابي مستمر يهدف إلى تطوير الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وشاملة تتماشى مع معايير وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن العمل الميداني المنتظم هو السبيل الأهم لتحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية بالمحافظة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

