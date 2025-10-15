تحرير 325 محضرا تموينيا وضبط 4 أطنان ونصف أرز مجهولة المصدر بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن: تحرير 210 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة, تحرير 115 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر, ضبط 4 طن ونصف أرز بناحية بركة السبع و أشمون بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 1800 زجاجة من زيت صويا مجهولة المصدر بناحية أشمون, وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.