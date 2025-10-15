قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أ ش أ

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية ، 13 سفينة ، بينما غادره 11 سفينة ، وبلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 26 سفينة.


وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء ، في بيان اليوم /الأربعاء / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37668 طنا ، تشمل : 16162 طن يوريا و 4989 طن كلينكر و 4058 طن علف بنجر و 7064 طن جبس معبأ و 5395 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61149 طنا ، تشمل : 18433 طن قمح و 31530 طن ذرة و 8220 طن حديد و 1084 طن فول و 1130 طن خشب زان و 752 طن خردة.


وأضاف البيان ، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 142 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد بلغ 389 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1880 حاوية مكافئة ، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 83746 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 24694 طنًا.


كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1289 طنا من القمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4931 حركة .

ميناء دمياط هيئة الميناء صومعة الحبوب والغلال مخازن القطاع الخاص

