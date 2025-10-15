تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية ، 13 سفينة ، بينما غادره 11 سفينة ، وبلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 26 سفينة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء ، في بيان اليوم /الأربعاء / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37668 طنا ، تشمل : 16162 طن يوريا و 4989 طن كلينكر و 4058 طن علف بنجر و 7064 طن جبس معبأ و 5395 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61149 طنا ، تشمل : 18433 طن قمح و 31530 طن ذرة و 8220 طن حديد و 1084 طن فول و 1130 طن خشب زان و 752 طن خردة.



وأضاف البيان ، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 142 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد بلغ 389 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1880 حاوية مكافئة ، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 83746 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 24694 طنًا.



كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1289 طنا من القمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4931 حركة .