السد القطري ينفصل عن مدربه الإسباني سانشيز بالتراضي

أعلن السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء انفصاله بالتراضي عن مدربه الإسباني فيلكس سانشيز بعد سلسلة من النتائج المتباينة.



وقال النادي في بيان على منصة إكس "اتفقت إدارة نادي السد والمدرب فيلكس سانشيز على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين وسيتولى مسؤولية تدريب الفريق اعتبارا من اليوم المدرب المساعد سيرخيو أليجري لحين التعاقد مع جهاز فني جديد".



وتعاقد السد في يوليو تموز 2024 مع سانشيز مدرب قطر في كأس العالم التي استضافتها البلاد عام 2022.



وسبق لسانشيز (49 عاما) قيادة الإكوادور في كأس كوبا أمريكا.