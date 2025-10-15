قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو
توك شو

هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف الحرب في السودان والتحضير لاجتماع واشنطن

السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
محمود محسن

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية السودانية الأخيرة تناولت عدداً من الملفات المحورية التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها التحضير للقاء القادم في واشنطن، المخصص لبحث الجهود الدولية والعربية الرامية إلى وقف الحرب في السودان وتحقيق وفاق وطني شامل يجمع مختلف القوى السياسية السودانية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال القمة على موقف مصر الثابت الرافض لإنشاء أي حكومات موازية في السودان، مؤكداً أن القاهرة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية السودانية، وتؤيد وحدة مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها الضمانة الأساسية لاستقرارها.

وتابع، أنّ القمة شهدت كذلك تنسيقاً واضحاً في المواقف بين القاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة، خصوصاً في أعقاب التصرف الإثيوبي غير المنضبط بفتح السد، مما تسبب في ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل داخل السودان وبعض المناطق المصرية، وهو ما يعزز صحة الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وجود اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا ينظم إدارة السد بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة.

السفير حسين هريدي وزير الخارجية القمة المصرية السودانية السودان الجهود الدولية

البيتزا
لينك آند كو 02 الكهربائية
نيسان صني
تسلا
