السفير حسين هريدي: خطة ترامب تتطلب مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرؤية الأمريكية المتعلقة بالسلام تشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تسعى في النهاية للاعتراف بدولة فلسطين إذا تم تنفيذ الآليات المحددة، إلا أن السيطرة الإسرائيلية على الأرض ما زالت قائمة.

وأوضح حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأوضاع الإقليمية مرتبطة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي تسوية للملف الفلسطيني ستؤثر على ملفات إيران وسوريا ولبنان واليمن، مضيفًا أن مفهوم حل القضية الفلسطينية من وجهة نظر مصرية وعربية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية، بينما لا يعترف بهذا الفهم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعني استمرار الحرب على الجبهات المفتوحة التي تشنها إسرائيل.

وشدد السفير حسين هريدي، على أن خطة ترامب لم تذكر إقامة دولة فلسطينية في 21 نقطة، بل أشار البند 20 إلى أن هناك إمكانية لإقامة دولة فلسطينية إذا تمت المراحل الخاصة بالإعمار وتمت السيطرة من القوات الدولية بمشاركة السلطة الفلسطينية.

وأشار السفير حسين هريدي، إلى أن خطة ترامب تحتاج لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك تفاصيل كثيرة يجب الاتفاق عليها بين الجانبين، وأن الخطة ليست الوحيدة المطروحة على الساحة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تتضح الصورة أكثر بعد الاجتماع القادم بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، وهو الاجتماع الرابع بينهما منذ يناير الماضي.