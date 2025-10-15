عبير عطاالله: المرحلة الراهنة تستدعي وحدة الصف وتكاتف الجهود خلف القيادة السياسية

أعلنت الدكتورة عبير عطالله خبيرة تطوير المناهج التعليمية اليوم ترشحها رسميًا لانتخابات مجلس النواب 2025 عن محافظة بني سويف ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلة عن حزب مستقبل وطن ، مؤكدة أن قرارها يأتي من منطلق الإيمان بالواجب الوطني والمسؤولية تجاه الوطن والمواطن، واستمرارًا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مشروع الجمهورية الجديدة.

وأكدت عطالله أن المرحلة الراهنة تستدعي وحدة الصف وتكاتف الجهود خلف القيادة السياسية التي تمكنت من تجاوز تحديات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، مشيرة إلى أن مصر تشهد نهضة شاملة في قطاعات البنية التحتية وتمكين المرأة والشباب، وهو ما يعكس رؤية الدولة لبناء وطن قوي حديث يقوم على العدالة والتنمية المستدامة .

وشددت مرشحة مستقبل وطن على أن الانضمام إلى القائمة الوطنية من أجل مصر يمثل مسؤولية وطنية قبل أن يكون شرفًا انتخابيًا، لافتة إلى أن الحزب يواصل أداء دوره في دعم استقرار مؤسسات الدولة والمشاركة الفاعلة في العملية التشريعية بما يخدم المواطن ويحافظ على مكتسبات الوطن.

وأضافت أن دعمها للرئيس السيسي نابع من قناعة حقيقية بما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، بدءًا من المشروعات القومية العملاقة وبرامج الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى المبادرات التنموية التي غيرت ملامح القرى والمدن المصرية.

واختتمت عطالله تصريحاتها بالدعوة إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية هو ثمرة رؤية وطنية واعية وجهد مخلص ، وأن مصر تسير بثبات نحو مستقبل أفضل يليق بطموحات شعبها.