المنشآت الفندقية: قمة السلام بشرم الشيخ أكدت ريادة مصر دوليًا

أكد محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن استضافة مدينة شرم الشيخ لأعمال قمة السلام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشاركة عدد كبير من قادة ورؤساء دول العالم، أكدت الريادة المصرية اقليميا ودوليا ومدى ثقلها السياسي الكبير واحترام العالم أجمع لمصر وقيادتها.

وأضاف أن القمة مثلت محطة فارقة تُضاف إلى سجل إنجازات المقصد السياحي المصري، ورسخت من جديد صورة شرم الشيخ كوجهة عالمية للسلام والضيافة.

وقال أيوب إن الفنادق المصرية – ولا سيما في مدينة شرم الشيخ – قدّمت خلال الأيام الماضية صورة مشرفة لقدراتها التنظيمية والخدمية، سواء من حيث البنية التحتية أو جودة الخدمات أو الاحتراف في التعامل مع الوفود الدولية، مشيرًا إلى أن القمة جاءت لتؤكد أن مصر تمتلك صناعة فندقية تضاهي أرقى المقاصد السياحية في العالم.

وأضاف أن الصور والمشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية من داخل الفنادق والمنتجعات المصرية جسّدت الوجه الحضاري والراقي لمصر، وقدمت دعاية سياحية عالمية غير مسبوقة، حيث أظهرت كيف نجحت الدولة المصرية في بناء منتج فندقي متطور قادر على تلبية احتياجات السائحين من مختلف الجنسيات.

وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء، وباقي الأجهزة المختصة عملت على رفع جاهزية المنشآت الفندقية وتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والسلامة الصحية، بما يليق بمكانة مصر وسمعتها الدولية، مؤكدًا أن الفنادق المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في نجاح الدبلوماسية السياحية التي تعزز صورة مصر كوجهة آمنة ومضيافة.

وأكد أيوب، على أن القمة الدولية في شرم الشيخ لم تكن مجرد حدث سياسي، بل مناسبة سياحية كبرى أظهرت للعالم أن مصر قادرة على الجمع بين الأمن والضيافة والتنظيم الراقي، موضحًا أن الغرفة تعمل حاليًا على استثمار هذا الزخم الإعلامي في حملات ترويجية جديدة تُبرز المقاصد السياحية المصرية وتدعم خطط الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

واختتم رئيس الغرفة بيانه بالتأكيد على أن فنادق شرم الشيخ ستظل في طليعة المقاصد السياحية العالمية، وأن ما شهدته المدينة خلال القمة هو أفضل دليل على أن الاستثمار في السياحة والفنادق في مصر هو استثمار في النجاح والمستقبل.