قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنشآت الفندقية: قمة السلام بشرم الشيخ أكدت ريادة مصر دوليًا

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

أكد محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن استضافة مدينة شرم الشيخ لأعمال قمة السلام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشاركة عدد كبير من قادة ورؤساء دول العالم، أكدت الريادة المصرية اقليميا ودوليا ومدى ثقلها السياسي الكبير واحترام العالم أجمع لمصر وقيادتها.

وأضاف أن القمة مثلت محطة فارقة تُضاف إلى سجل إنجازات المقصد السياحي المصري، ورسخت من جديد صورة شرم الشيخ كوجهة عالمية للسلام والضيافة.

وقال أيوب إن الفنادق المصرية – ولا سيما في مدينة شرم الشيخ – قدّمت خلال الأيام الماضية صورة مشرفة لقدراتها التنظيمية والخدمية، سواء من حيث البنية التحتية أو جودة الخدمات أو الاحتراف في التعامل مع الوفود الدولية، مشيرًا إلى أن القمة جاءت لتؤكد أن مصر تمتلك صناعة فندقية تضاهي أرقى المقاصد السياحية في العالم.

وأضاف أن الصور والمشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية من داخل الفنادق والمنتجعات المصرية جسّدت الوجه الحضاري والراقي لمصر، وقدمت دعاية سياحية عالمية غير مسبوقة، حيث أظهرت كيف نجحت الدولة المصرية في بناء منتج فندقي متطور قادر على تلبية احتياجات السائحين من مختلف الجنسيات.

وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء، وباقي الأجهزة المختصة عملت على رفع جاهزية المنشآت الفندقية وتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والسلامة الصحية، بما يليق بمكانة مصر وسمعتها الدولية، مؤكدًا أن الفنادق المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في نجاح الدبلوماسية السياحية التي تعزز صورة مصر كوجهة آمنة ومضيافة.

وأكد أيوب، على أن القمة الدولية في شرم الشيخ لم تكن مجرد حدث سياسي، بل مناسبة سياحية كبرى أظهرت للعالم أن مصر قادرة على الجمع بين الأمن والضيافة والتنظيم الراقي، موضحًا أن الغرفة تعمل حاليًا على استثمار هذا الزخم الإعلامي في حملات ترويجية جديدة تُبرز المقاصد السياحية المصرية وتدعم خطط الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

واختتم رئيس الغرفة بيانه بالتأكيد على أن فنادق شرم الشيخ ستظل في طليعة المقاصد السياحية العالمية، وأن ما شهدته المدينة خلال القمة هو أفضل دليل على أن الاستثمار في السياحة والفنادق في مصر هو استثمار في النجاح والمستقبل.

قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ للسلام مصر غزة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

ترشيحاتنا

المسالك البولية

اعرفها بسرعة.. اكتشف أعراض التهابات المسالك البولية

كفتة السمك

طريقة عمل كفتة السمك بطعم شهي

الجيوب الأنفية

بتزيد مع تقلبات الجو.. اكتشف علاج الجيوب الأنفية

بالصور

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

رقم قياسي جديد.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 2.1 مليون سيارة عالميا في سبتمبر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

فيديو

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد