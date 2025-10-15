قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

المخرج شادي الفخراني يكشف حقيقة مشاركة والده «يحيى الفخراني» بالموسم الرمضاني

سعيد فراج

كشف المخرج شادي الفخراني، تفاصيل أعمال والده الفنية خلال الفترة المقبلة، وحقيقة عودته للموسم الدرامي الرمضاني بعد غيابه الموسم الحالي. 

وقال شادي الفخراني، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن والده «يحيى الفخراني» مرتبط بعروض مسرحية الملك لير، خلال الفترة الحالية وهو منشغل جدا بها. 

وقال شادي الفخراني، إنه لا توجد أي أعمال رمضانية تعاقد عليها يحيى الفخراني، مشيرا إلى أن والده يهتم جيدا بالسيناريو الجيد كشرط أول للتعاقد على العمل وهذا سبب غيابه عن دراما رمضان في عام 2025. 

أعمال يحيى الفخراني 

وكانت أحدث أعمال يحيى الفخراني، في الموسم الدرامي الرمضاني، هو مسلسل عتبات البهجة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2024. 

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

مسرحية الملك لير

ويواصل النجم يحيى الفخراني، خلال الفترة الحالية تقديم عروض مسرحية الملك لير، على المسرح القومي. 

"الملك لير"، هي رائعة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير،  من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، و عدد كبير من النجوم منهم طارق دسوقي، حسن يوسف ، أحمد عثمان، تامر الكاشف ،أمل عبدالله ،إيمان رجائى، ريم عبدالحليم، طارق شرف ، محمد العزايزي ،عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى ( كاجو )، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمه موسى، إخراج شادى سرور، ويُعرض أيام الخميس، الجمعة، السبت، والأحد من كل أسبوع.

