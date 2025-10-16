سيوة تشارك بفعاليات الملتقى الدورى لمنظومة مكتبات مصر العامة بأسوان

اختتم صندوق مكتبات مصر العامة فعاليات الملتقى الدورى الثانى عشر لمديرى مكتبات مصر العامة الذى عقد بمكتبة مصر العامة بأسوان.



أقيم الملتقى تحت رعاية اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة.



والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان

والدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان

والدكتور، أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر العامة ود.رانيا شرعان- مدير مكتبة مصر العامة بالجيزة، ومديرى مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية



حيث جاء الملتقى الذى عقد في الفترة من 12 حتى 15 اكتوبر 2025 بعنوان

(( مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة ))

يعد الملتقى لقاء علميا لتبادل التجارب والمبادرات والأفكار لمنظومة المكتبات من منطلق الدور الذى تقوم به منظومة مكتبات مصر العامة لنشر الوعى والفكر .

فيما استعرض محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة الأنشطة والخدمات والتجارب المقدمة بالمكتبة الخضراء بواحة سيوة لخدمة أهالى الواحة وزوارها.



وفي الختام قام السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بتكريم مدير المكتبة.

من ناحية أخرى وفي وقت سابق استقبلت مكتبة مصر العامة بسيوة عددا من الزوار مع مستهل الموسم السياحى الشتوى وكان في استقبالهم محمد عمران جيرى مدير المكتبة.

وتم عرض فكرة إنشاء المكتبة ودورها الثقافى والتنويرى والحفاظ على تراث الواحة، وأيضا الجهود المبذولة لاستدامة العمارة والبناء السيوى التقليدى ودور المكتبة في إحياء تراث البناء التقليدى وتوفير فرص العمل.

كما تعرف الزوار على متحف البيت السيوى وأهميته ودوره المهم في الحفاظ على التراث من ملابس ، وحلى فضية، وأدوات المزارع ، والفخار ، والأزياء التراثية والعادات والتقاليد.

واعربوا عن سعادتهم بزيارة المكتبة والمتحف مؤكدين على أهمية الحفاظ على إرث الآباء والأجداد لما يمثله من خصوصية وتفرد لواحة سيوة .