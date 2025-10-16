قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة ويبحثان تعزيز التعاون
نصدق مين؟!.. الزمالك يلوح بـ المستندات وزيزو يبرئ نفسه .. إيه الحكاية
توخيل: استبعاد بيلينجهام من إنجلترا ليس عقابا.. وسأتحدث معه
حملة شعبية تونسية لجمع مليون توقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل
وكيل الأزهر : قواتنا المسلحة الآن تخوض معركة التنمية وبناء الوطن
ألف دولار فقط| زيزو يبرئ نفسه فى أزمة إعلانات الزمالك.. ماذا قال؟
قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن
تساقط الشعر يكشف عن أسرار بجسمك .. تعرفي عليها
كامل الوزير: مصانع الحديد والأسمنت جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار غزة
مش هتنازل عن حقي .. "زيزو" يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك كاملا
وزير الرياضة الفلسطيني: إسرائيل دمرت 289 منشأة رياضية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيوة تشارك بفعاليات الملتقى الدورى لمنظومة مكتبات مصر العامة بأسوان

خلال فاعليات مكتبات مصر العامة باسوان
خلال فاعليات مكتبات مصر العامة باسوان
ايمن محمود

اختتم صندوق مكتبات مصر العامة  فعاليات الملتقى الدورى الثانى عشر لمديرى مكتبات مصر العامة الذى عقد بمكتبة مصر العامة بأسوان.


أقيم الملتقى تحت رعاية اللواء دكتور  اسماعيل كمال محافظ أسوان والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة بحضور  السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة. 
 

والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان 
والدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان 
والدكتور، أحمد أمان  المنسق العام لمكتبات مصر العامة ود.رانيا شرعان- مدير مكتبة مصر العامة بالجيزة، ومديرى مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية


حيث جاء الملتقى  الذى عقد في الفترة من 12 حتى 15 اكتوبر 2025 بعنوان 
(( مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة ))
يعد الملتقى لقاء علميا لتبادل التجارب والمبادرات والأفكار لمنظومة المكتبات من منطلق الدور  الذى تقوم به منظومة مكتبات مصر العامة لنشر الوعى والفكر .
فيما استعرض  محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة الأنشطة والخدمات والتجارب المقدمة بالمكتبة الخضراء بواحة سيوة لخدمة أهالى الواحة وزوارها.


وفي الختام قام السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بتكريم مدير المكتبة.

من ناحية أخرى وفي وقت سابق استقبلت مكتبة مصر العامة بسيوة عددا من الزوار مع مستهل الموسم السياحى الشتوى وكان في استقبالهم  محمد عمران جيرى مدير المكتبة.

وتم عرض فكرة إنشاء المكتبة ودورها الثقافى والتنويرى والحفاظ على تراث الواحة، وأيضا الجهود المبذولة لاستدامة العمارة والبناء السيوى التقليدى ودور المكتبة في إحياء تراث البناء التقليدى وتوفير فرص العمل.

كما تعرف الزوار على متحف البيت السيوى وأهميته ودوره المهم في الحفاظ على التراث من ملابس ، وحلى فضية، وأدوات المزارع ، والفخار ، والأزياء التراثية والعادات والتقاليد.

واعربوا عن سعادتهم بزيارة المكتبة والمتحف مؤكدين على أهمية الحفاظ على إرث الآباء والأجداد لما يمثله من خصوصية وتفرد لواحة سيوة .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مكتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

في زيارة مفاجئة.. رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى الفيوم النموذجي

قافلة المساعدات الـ51 من «زاد العزة» تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

قافلة المساعدات الـ51 من «زاد العزة» تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

البطاطس

الزراعة تنتهي من فحص تقاوي البطاطس لـ "العروة الشتوية التصديرية"

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد