محافظات

الوادي الجديد تواصل تطوير الطرق وازدواج المحاور الحيوية بالمراكز

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلن المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، البدء بالعمل في رصف الطبقة السطحية لأعمال الرصف والصيانة وازدواج المحاور الحيوية بالمراكز، وذلك ضمن خطة رصف الطرق بالمحافظة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تحسين البنية التحتية وتنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والرئيسية بمختلف المراكز، وتحقيق السلامة المرورية.


وأكد ️المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد مدير عام مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه انه جار العمل فى توسعة وازدواج طريق (الشيخ والي – المعصرة) بمركز الداخلة بطول نحو 4 كيلومترات، حيث تم البدء اليوم فى رصف طبقة الأسفلت السطحية، والتى تم تقسيم العمل بها على مناطق للوصول لجودة العمل المطلوبة.

وأضاف أن مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، تواصل تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والرئيسية بمختلف المراكز، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية وتحقيق السلامة المرورية.

وأوضح مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تشمل تشريب وتمهيد لطبقة الأسفلت بطريق (الشيخ والي – المعصرة –أسمنت) بمركز الداخلة بطول نحو 4 كيلومترات بعد ازدواجه واستعدال منحنياته، فضلًا عن استكمال ربط بلاط بطريق تنيدة منفلوط، والتجهيز لرصف طريق بلاط – أولاد عبدالله، كما تم الانتهاء من رصف حي المروة بمركز الخارجة بطول 3 كيلومترات، وطريق البرمودي بطول 1.5 كيلومتر، تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير بباقي القطاعات الأخرى.

وأشار مدير الطرق بالوادي الجديد، الى متابعة مشروعات الرصف بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مضيفًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المدن والقرى وجميع المواقع، موضحا الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد طرق

