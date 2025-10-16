قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تنتهي من فحص تقاوي البطاطس لـ "العروة الشتوية التصديرية"

البطاطس
البطاطس
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مشروع حصر ومكافحة مرض العفن في البطاطس، عن الانتهاء من فحص جميع تقاوي "الثلاجات الكسر المحلي" المخصصة لزراعة العروة الشتوية التصديرية من محصول البطاطس لموسم (2025/2026)، وذلك بكمية تتجاوز 320 ألف طن.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن في البطاطس، حول جهود وأنشطة المشروع خلال شهر سبتمبر الماضي.

واوضحت بلابل أن تلك الجهود تأني تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لضمان أعلى معايير الجودة والخلو من المرض لدعم الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار التقرير الى، أنه تم الفحص الميكروسكوبي لعدد كبير من عينات تقاوي الكسر المحلي خلال شهر سبتمبر الماضي ، والتي بلغت 241 عينة بكمية إجمالية قدرها 4756 طن، ليبلغ الإجمالي التراكمي لتقاوي الكسر المحلي التي تم فحصها للموسم 2025-2026  حوالي 16401 عينة، تمثل كمية إجمالية  قدرها 320 ألف طن، مما يعكس استعداداً قوياً لتأمين مستلزمات زراعة محصول البطاطس للتصدير بجودة عالية.

وعلى صعيد الموسم التصديري (2024/2025)، كشفت التقرير عن طفرة قياسية، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها والمعتمدة للتصدير لمختلف دول العالم خلال الموسم  حوالي 55,215 عينة، وذلك بكميات تتجاوز 1.4 مليون طن من البطاطس، وهو رقم قياسي يمثل دليلاً على نجاح المنظومة الرقابية والتصديرية لأحد المحاصيل الزراعية الأساسية في التصدير المصري.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، أوضحت بلابل أنه تم تحميل نحو 66 صورة فضائية لرصد التغيرات في المناطق الخالية من حيث: اسلوب الري، التشجير، والمساحة، لاعداد الملفات الجديدة للمناطق الخالية لموسم 2025/2026، كذلك يجرى حاليا تحديث كتاب المناطق الخالية من العفن البني من خلال الصور الفضائية استعدادا لارساله الي الاتحاد الاوروبي خلال النصف الاول من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم تأسيس عدد 103 بيفوت بمساحة 12234 فدان و 1 حوشة بمساحة 70 فدان داخل المناطق الخالية ليصبح اجمالي عدد البيفوتات 4258 بيفوت وعدد الحوش 269 حوشة داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح إجمالي مساحة المناطق الخالية حوالي 641 ألف فدان موزعة علي مختلف محافظات الجمهورية.
 

وتابعت مدير المشروع، انه يتم أيضا التأكد من خطط الزراعة المرسلة من مختلف الشركات خلال عملية الشحن للبيفوتات المراد زراعتها للموسم التصديري الجديد، عن طريق تقنية الإستشعار عن بُعد والصور الفضائية، إضافة إلى مراجعة كمية تقاوي الكسر المحلي المخزنة داخل الثلاجات المعتمدة بالكميات المحصودة من حقول الانتاج لغرض التقاوي، كذلك تم اعتماد عدد 172 ثلاجة مخصصة لتخزين التقاوي المعتمدة بقاعدة البيانات الموجودة لدي المشروع.

الزراعة البطاطس تقاوى البطاطس وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

أستاذة علم اجتماع: وحدة المصريين أقوى من الفتن.. ومحاولات التقسيم فشلت عبر التاريخ

صورة أرشيفية

رئيس الوزراء الفلسطيني: للسلطة الحق بإدارة غزة ضمن إطار سيادة دولة مستقلة

صورة أرشيفية

تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد