الزراعة تنتهي من فحص تقاوي البطاطس لـ "العروة الشتوية التصديرية"

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مشروع حصر ومكافحة مرض العفن في البطاطس، عن الانتهاء من فحص جميع تقاوي "الثلاجات الكسر المحلي" المخصصة لزراعة العروة الشتوية التصديرية من محصول البطاطس لموسم (2025/2026)، وذلك بكمية تتجاوز 320 ألف طن.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن في البطاطس، حول جهود وأنشطة المشروع خلال شهر سبتمبر الماضي.

واوضحت بلابل أن تلك الجهود تأني تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لضمان أعلى معايير الجودة والخلو من المرض لدعم الصادرات الزراعية المصرية.



وأشار التقرير الى، أنه تم الفحص الميكروسكوبي لعدد كبير من عينات تقاوي الكسر المحلي خلال شهر سبتمبر الماضي ، والتي بلغت 241 عينة بكمية إجمالية قدرها 4756 طن، ليبلغ الإجمالي التراكمي لتقاوي الكسر المحلي التي تم فحصها للموسم 2025-2026 حوالي 16401 عينة، تمثل كمية إجمالية قدرها 320 ألف طن، مما يعكس استعداداً قوياً لتأمين مستلزمات زراعة محصول البطاطس للتصدير بجودة عالية.

وعلى صعيد الموسم التصديري (2024/2025)، كشفت التقرير عن طفرة قياسية، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها والمعتمدة للتصدير لمختلف دول العالم خلال الموسم حوالي 55,215 عينة، وذلك بكميات تتجاوز 1.4 مليون طن من البطاطس، وهو رقم قياسي يمثل دليلاً على نجاح المنظومة الرقابية والتصديرية لأحد المحاصيل الزراعية الأساسية في التصدير المصري.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، أوضحت بلابل أنه تم تحميل نحو 66 صورة فضائية لرصد التغيرات في المناطق الخالية من حيث: اسلوب الري، التشجير، والمساحة، لاعداد الملفات الجديدة للمناطق الخالية لموسم 2025/2026، كذلك يجرى حاليا تحديث كتاب المناطق الخالية من العفن البني من خلال الصور الفضائية استعدادا لارساله الي الاتحاد الاوروبي خلال النصف الاول من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم تأسيس عدد 103 بيفوت بمساحة 12234 فدان و 1 حوشة بمساحة 70 فدان داخل المناطق الخالية ليصبح اجمالي عدد البيفوتات 4258 بيفوت وعدد الحوش 269 حوشة داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح إجمالي مساحة المناطق الخالية حوالي 641 ألف فدان موزعة علي مختلف محافظات الجمهورية.



وتابعت مدير المشروع، انه يتم أيضا التأكد من خطط الزراعة المرسلة من مختلف الشركات خلال عملية الشحن للبيفوتات المراد زراعتها للموسم التصديري الجديد، عن طريق تقنية الإستشعار عن بُعد والصور الفضائية، إضافة إلى مراجعة كمية تقاوي الكسر المحلي المخزنة داخل الثلاجات المعتمدة بالكميات المحصودة من حقول الانتاج لغرض التقاوي، كذلك تم اعتماد عدد 172 ثلاجة مخصصة لتخزين التقاوي المعتمدة بقاعدة البيانات الموجودة لدي المشروع.