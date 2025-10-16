قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟..الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤل قائلة: يُكره الكلام مطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة، إلَّا لضرورة؛ كتحذيرٍ من حريقٍ، ونحو ذلك؛ وذلك لمخالفته الآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي في هذا المكان، والكلام ينافي ذلك.

ما ورد في السنة من النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة
أمر الإسلام بستر العورة، والتواري عن الأعين عند كشفها لقضاء حاجة؛ فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]؛ فدلَّت الآية بعمومها على وجوب ستر المكلَّف عورته عن الأعين، ولو كان خاليًا في ظُلْمة. ينظر: "تفسير الطبري" (12/ 391، ط. مؤسسة الرسالة)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396، ط. دار الكتب العلمية).

والحمامات اليوم هي ما كانت تعرف سابقًا بالخلاء؛ والخلاء: هو المكان الذي يُختلى فيه لقضاء الحاجة؛ قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 271، ط. دار الفكر): [(والخلاء) بفتح الخاء والمد: المكان الذي ليس فيه أحد، ثمَّ نقل إلى موضع قضاء الحاجة] اهـ.

وقد ورد من الأخبار ما يدلُّ على النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة؛ منها: ما أخرجه أبو داود في "سننه" عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنَّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يرد عليه حتَّى توضَّأ، ثم اعتذر إليه؛ فقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ».

قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 100، ط. دار الحديث): [وهو يدلُّ على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبًا؛ كردِّ السلام، ولا يستحقُّ المسلم في تلك الحال جوابًا] اهـ.

وما رواه أبو داود -واللفظ له- وابن ماجه في "سننيهما" والحاكم في "مستدركه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».

قال العلامة المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" (2/ 63، ط. إدارة البحوث العلمية بالهند): [والحديث دليلٌ على وجوب ستر العورة، والنَّهي عن التَّحدُّث حال قضاء الحاجة] اهـ.

حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة
استدلالًا بهذه الأحاديث نصَّ الفقهاء على كراهة التَّحدُّث أثناء قضاء الحاجة إلَّا لضرورة؛ لما يقتضيه حال قاضي الحاجة من التَّستُّر والتَّخفِّي.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته المسماة رد المحتار" (1/ 343، ط. دار الفكر): [(قوله: ويُكره.. التَّكلُّم عليهما)؛ أي: على البول والغائط] اهـ.

وجاء في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (1/ 144، ط. دار الفكر) في آداب قاضي الحاجة: [ومن الآداب: السكوت عند قضاء الحاجة، وما يتعلق بها من الاستنجاء والاستجمار إلَّا لأمرٍ مهم؛ فلا يندب السكوت حينئذٍ، فيجوز لتعوُّذٍ قد يجب؛ كتحذيرٍ من حرقٍ، أو أعمى يقع، أو دابَّة، ومن المهمِّ طلب ما يزيل به الأذى؛ ولذلك طُلِب منه إعداد المزيل كما مرَّ، وإنَّما طلب السكوت وهو على قضاء الحاجة؛ لأنَّ ذلك المحل ممَّا يطلب ستره وإخفاؤه، والمحادثة تقتضي عدم ذلك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 65، ط. المكتب الإسلامي) عند حديثه عن آداب قضاء الحاجة: [ويُكره أن يذكر الله تعالى، أو يتكلَّم بشيءٍ قبل خروجه، إلَّا لضرورة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 63، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يكره (كلامه في الخلاء، ولو سلامًا أو رد سلام).. (ويجب) الكلام على مَن في الخلاء كغيره؛ (لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل) يُحذِّره عن بئر أو حية أو نحوها؛ لأنَّ مراعاة حفظ المعصوم أهم] اهـ.


وأكدت بناءً على ذلك: أنه يكره الكلام مطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة، إلَّا لضرورة؛ لمخالفته للآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي، والكلام ينافيهما.

الإفتاء حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة قضاء الحاجة التَّحدُّث في الحمَّام الكلام أثناء قضاء الحاجة الخلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

أونروا

أونروا: يجب أن تقود الوكالة عملية الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

أرشيفية

غزة .. اللجنة المصرية بدأت تسوية الأراضي استعدادًا لنصب خيام للعائدين

صورة أرشيفية

غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد