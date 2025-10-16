قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
مرأة ومنوعات

الإطلالات الجريئة.. أبرز صيحات لفتت أنظار الجميع

الاطلالات
الاطلالات
ريهام قدري

أثارت إطلالات مهرجان الجونة، الدورة السابعة جدلا واسعة علي السوشيال ميديا، فكانت أبرز الصيحات التي لفتت الأنظار فتحة ساق جريئة (High slit)، كثير من النجمات اختارن فساتين بها فتحة ساق كبيرة (أحيانًا من الجهة الجانبية) لإضفاء لمسة درامية وانسيابية على الإطلالة. 
 

ألوان متناقضة (أبيض – أسود، تدرجات مزدوجة) فساتين تلعب بلونين متناقضين في التصميم كانت من الصيحات اللافتة، مثل فستان أسود من الأعلى وأبيض من الأسفل وغيرها من التنويعات.

ستايل حورية البحر (Mermaid cut / بقصة ضيقة عند الخصر ثم تتوسع)
هذا التصميم عاد بقوة في بعض إطلالات النجمات، خصوصًا التي اختارت فساتين تُبرز الأنوثة والتفاصيل اللامعة كالتطريز أو الخرز. 

قصات الأوف شولدر أو الكتف المكشوف (Off-shoulder / One-sided shoulders)
كثير من الفساتين اتّجهت إلى الأوف شولدر، أو لمسة مكشوفة في أحد الأكتاف لإضفاء رقي وأنثوية. 



اللمعان والتطريزات البارزة

الفساتين التي تحتوي على لمسات براقة، خرز، تطريزات لامعة أو خطوط متداخلة كانت أيضًا من الإطلالات التي لفتت الانتباه. 

الجونة مهرجان الجونة جونة

