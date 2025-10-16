الإطلالات الجريئة.. أبرز صيحات لفتت أنظار الجميع

أثارت إطلالات مهرجان الجونة، الدورة السابعة جدلا واسعة علي السوشيال ميديا، فكانت أبرز الصيحات التي لفتت الأنظار فتحة ساق جريئة (High slit)، كثير من النجمات اختارن فساتين بها فتحة ساق كبيرة (أحيانًا من الجهة الجانبية) لإضفاء لمسة درامية وانسيابية على الإطلالة.



ألوان متناقضة (أبيض – أسود، تدرجات مزدوجة) فساتين تلعب بلونين متناقضين في التصميم كانت من الصيحات اللافتة، مثل فستان أسود من الأعلى وأبيض من الأسفل وغيرها من التنويعات.

ستايل حورية البحر (Mermaid cut / بقصة ضيقة عند الخصر ثم تتوسع)

هذا التصميم عاد بقوة في بعض إطلالات النجمات، خصوصًا التي اختارت فساتين تُبرز الأنوثة والتفاصيل اللامعة كالتطريز أو الخرز.



قصات الأوف شولدر أو الكتف المكشوف (Off-shoulder / One-sided shoulders)

كثير من الفساتين اتّجهت إلى الأوف شولدر، أو لمسة مكشوفة في أحد الأكتاف لإضفاء رقي وأنثوية.





اللمعان والتطريزات البارزة

الفساتين التي تحتوي على لمسات براقة، خرز، تطريزات لامعة أو خطوط متداخلة كانت أيضًا من الإطلالات التي لفتت الانتباه.