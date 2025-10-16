ماراثون رياضي ببني سويف إيذانًا بانطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية

أطلق نائب محافظ بني سويف، الدكتور بلال حبشي، شارة البدء لانطلاق ماراثون الدراجات والمشي بالمحافظة، إيذانًا بانطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، الذي يرسّخ مكانة المحافظة كعاصمة عالمية لهذا القطاع الحيوي.



وذكرت المحافظة، في بيان اليوم /الخميس/، أن لحظة الانطلاق شهدت حضورًا رسميًا وشعبيًا رفيع المستوى حيث ترأس الفعالية الدكتور بلال حبشي، معلنًا بدء الماراثون وسط أجواء من الحماس والتفاعل المجتمعي في تأكيد واضح على دعم القيادة التنفيذية للأنشطة الرياضية والمجتمعية التي تعزز من صورة المحافظة وتبرز مقوماتها التنموية في مشهد احتفالي ينبض بالحيوية والانتماء.



وأوضح البيان أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية المحافظة لتعزيز السياحة البيئية والاقتصادية وتسليط الضوء على ثرواتها الطبيعية خاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها بني سويف، وتُعد من ركائز التنمية المستدامة في مصر، مشيرا إلى تنظيم عروض فنية وتوعوية وتوزيع منشورات تثقيفية حول أهمية النباتات الطبية والعطرية على هامش الماراثون، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي والصحة العامة، ما أضفى على الفعالية طابعًا تثقيفيًا يعكس اهتمام المحافظة ببناء وعي مجتمعي متكامل.



يذكر أنه شارك في تنظيم هذا الحدث: هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة وناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب، إلى جانب مديري الإدارات المركزية والفرعية، الذين ساهموا في إنجاح الفعالية من خلال تنسيق محكم وجهود ميدانية متميزة.