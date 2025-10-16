مجلس التمريض الأردني: تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات مع مصر

أكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، خلال لقائه نقيب التمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود، حرص المجلس على تعزيز التعاون المهني والتمريضي بين الأردن ومصر، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم والممارسة التمريضية في العالم العربي.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر المجلس بعمان، آفاق التعاون في مجالات التدريب والتعليم المستمر وتبادل الخبرات التمريضية، بما يعزز الدور الريادي للمهنة في البلدين ويعكس عمق العلاقات الأخوية بينهما.



واستعرض الدكتور النوافلة أبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس التمريضي الأردني، من بينها مركز المحاكاة السريرية ومركز الحاسوب والامتحانات، إضافة إلى أنظمة الامتحانات الإلكترونية وبرامج التطوير المهني المستمر.