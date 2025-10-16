قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيريرا: الزمالك يبدأ مشروعًا جديدًا.. والأهرامات لم تبن في يوم واحد

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفريق والجهاز الفني في بداية مشروع جديد، وأوضح أن الأهرامات لم تبن في يوم واحد، ما يعني أن الزمالك يحتاج للصبر والعمل المستمر من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وقال فيريرا إن رئيس النادي والمجلس يدركون أن نتائج الفريق وأداءه جيدان مقارنة بالظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأضاف: "الجمهور يريد الفوز بخماسية في كل مباراة، ونحن نرغب في تحقيق ذلك، لكن نحتاج إلى وقت كي نصل لأفضل مستوياتنا".

كما أشار إلى أن هناك أمثلة عالمية مثل لويس إنريكي وجوارديولا، حيث تعرضوا لانتقادات حادة في بداية مشوارهم مع أنديتهم، لكنهم حققوا نجاحات كبيرة لاحقًا، مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللاعبين ومنهجه الفني.

الزمالك يانيك فيريرا البلجيكي يانيك فيريرا لويس إنريكي جوارديولا

