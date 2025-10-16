فيريرا: الزمالك يبدأ مشروعًا جديدًا.. والأهرامات لم تبن في يوم واحد

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفريق والجهاز الفني في بداية مشروع جديد، وأوضح أن الأهرامات لم تبن في يوم واحد، ما يعني أن الزمالك يحتاج للصبر والعمل المستمر من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وقال فيريرا إن رئيس النادي والمجلس يدركون أن نتائج الفريق وأداءه جيدان مقارنة بالظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأضاف: "الجمهور يريد الفوز بخماسية في كل مباراة، ونحن نرغب في تحقيق ذلك، لكن نحتاج إلى وقت كي نصل لأفضل مستوياتنا".

كما أشار إلى أن هناك أمثلة عالمية مثل لويس إنريكي وجوارديولا، حيث تعرضوا لانتقادات حادة في بداية مشوارهم مع أنديتهم، لكنهم حققوا نجاحات كبيرة لاحقًا، مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللاعبين ومنهجه الفني.