عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
أخبار العالم

بوتين: "روساتوم" تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية
بوتين: "روساتوم" تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية
أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مؤسسة "روساتوم" تحتل الصدارة العالمية في مجال بناء المحطات النووية، حيث تبلغ حصتها قرابة 90% من السوق العالمية.

وأكد بوتين، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" أن "روساتوم" تمتلك خبرة واسعة وتشكل أحد أبرز الرواد في مجال التقنيات المتقدمة، وتسيطر على ما يقارب 90% من سوق بناء محطات الطاقة النووية العالمي"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة بناء سيادة في مجال الطاقة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

وتطرق بوتين، في كلمته، إلى تحديات الطاقة المستقبلية.. مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي يولد طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية، وأن الطاقة النووية ستلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات المستهلكين المستقبلية.

وأضاف بوتين أن هذا الدور سيتعاظم بشكل جذري مع الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية والروبوتات الصناعية والأنظمة الآلية في قطاع الخدمات ، لافتا إلى أن الأدوات الرقمية بما فيها الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين ومراكز البيانات تستهلك كميات متزايدة من الطاقة.

ووجه الرئيس الروسي انتقادا للدول الغربية، قائلا إن "خطواتها غير المسؤولة أدت إلى تحول الأولوية من جودة مصادر الطاقة إلى مجرد توفر الوقود والطاقة".

وانطلقت أمس في موسكو أنشطة منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" أحد أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.

توفر الوقود والطاقة تحديات الطاقة المستقبلية ظل التحولات العالمية المتسارعة منتدى أسبوع الطاقة الروسي مؤسسة روساتوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

المزيد

