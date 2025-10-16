بوتين: "روساتوم" تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مؤسسة "روساتوم" تحتل الصدارة العالمية في مجال بناء المحطات النووية، حيث تبلغ حصتها قرابة 90% من السوق العالمية.

وأكد بوتين، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" أن "روساتوم" تمتلك خبرة واسعة وتشكل أحد أبرز الرواد في مجال التقنيات المتقدمة، وتسيطر على ما يقارب 90% من سوق بناء محطات الطاقة النووية العالمي"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة بناء سيادة في مجال الطاقة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

وتطرق بوتين، في كلمته، إلى تحديات الطاقة المستقبلية.. مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي يولد طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية، وأن الطاقة النووية ستلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات المستهلكين المستقبلية.

وأضاف بوتين أن هذا الدور سيتعاظم بشكل جذري مع الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية والروبوتات الصناعية والأنظمة الآلية في قطاع الخدمات ، لافتا إلى أن الأدوات الرقمية بما فيها الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين ومراكز البيانات تستهلك كميات متزايدة من الطاقة.

ووجه الرئيس الروسي انتقادا للدول الغربية، قائلا إن "خطواتها غير المسؤولة أدت إلى تحول الأولوية من جودة مصادر الطاقة إلى مجرد توفر الوقود والطاقة".

وانطلقت أمس في موسكو أنشطة منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" أحد أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.