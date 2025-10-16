تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشيد بحنفي جبالي: قاد البرلمان بحكمة وحقق إنجازات تشريعية غير مسبوقة

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقديرًا لما قدمه من عطاء وقيادة رشيدة خلال فترة رئاسته للمجلس على مدار خمس سنوات، حقق خلالها البرلمان إنجازات تشريعية ورقابية بارزة أسهمت في دعم الدولة وتعزيز مسيرة الإصلاح.

وأكدت التنسيقية أن المستشار حنفي جبالي يمثل قيمة وقامة دستورية وقانونية وقضائية كبيرة، استطاع من خلال خبرته الواسعة وإدارته المتزنة أن يقود جلسات البرلمان بحياد وعدل وتوازن، محافظًا على حقوق الأغلبية والمعارضة على حد سواء، ومؤكدًا احترامه الكامل لمبدأ المساواة في طرح الرؤى والآراء داخل القاعة البرلمانية.

وأشادت التنسيقية بما شهده مجلس النواب في عهده من تشريعات متوازنة تحقق الصالح العام للوطن والمواطن، فضلًا عن تقديره الدائم لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإشادته بجهودهم ومشاركاتهم الفاعلة في العمل التشريعي والرقابي.

واختتمت التنسيقية بيانها بتمنياتها للمستشار الدكتور حنفي جبالي بدوام التوفيق والسداد في مسيرته المقبلة، مؤكدة أن بصماته ستظل نموذجًا يحتذى في الإدارة البرلمانية الرشيدة.