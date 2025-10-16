الشباب والرياضة تبحث مع الأمم المتحدة ومركز القاهرة تعزيز دور الشباب في بناء السلام

نظّمت وزارة الشباب والرياضة لقاءً تنسيقياً بين السيد فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، والسفير سيف قنديل، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا (CCCPA)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات بناء السلام وتمكين الشباب في عمليات حفظ واستدامة السلام في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية،

و‎حضر اللقاء كلٌّ من إيف ساسنراث القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة للشئون الاستراتيجية والمعلومات، مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة ومنسق الاتصال مع المنظمات الاممية والدولية، حيث ناقش الحضور آفاق تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة ومركز القاهرة والأمم المتحدة، من خلال برامج مشتركة تستهدف الشباب كعناصر فاعلة في الوقاية من النزاعات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

و‎خلال اللقاء، استعرض السفير سيف قنديل الجهود الرائدة التي يقوم بها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في أفريقيا بوصفه مركزاً إقليمياً تابعاً لوزارة الخارجية المصرية وشريكاً معتمداً للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مجالات بناء القدرات ودعم عمليات السلام.

و‎أوضح أن المركز يعمل على تدريب الكوادر الإفريقية في مجالات الوساطة، والوقاية من النزاعات، ومكافحة التطرف، وتمكين المرأة والشباب في مسارات بناء السلام، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر من خلال المركز في دعم الدول الإفريقية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة السلام القائمة على الحوار والتفاهم.

و‎أكد الجانبان على أهمية دعم القدرات الوطنية والإقليمية في المجالات الاستراتيجية المختلفة، وتعزيز مشاركة الشباب في المبادرات الأممية والإفريقية، بما يتماشى مع أجندة الشباب(قرار مجلس الأمن 2250) ورؤية مصر 2030.

و‎في هذا السياق، قال الدكتور اشرف صبحي أن التعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في أفريقيا يُعد نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهود الوطنية والدولية في مجالات إعداد الكوادر الشابة، ونشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، مؤكداً دعم الدولة المصرية الكامل للمبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

