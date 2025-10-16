مجلس النواب يفتح أبوابه لطلاب المدارس الدولية لتعزيز الوعي البرلماني لدى الشباب

استقبل مجلس النواب –اليوم– وفداً من طلاب وطالبات مدرسة إيليت الدولية، في إطار حرص مجلس النواب على ترسيخ قيم المشاركة الوطنية ونشر الثقافة البرلمانية بين الأجيال الجديدة، والذين حضروا جانباً من الجلسة العامة للتعرف عن قرب على طبيعة العمل التشريعي وآلية مناقشة القوانين داخل البرلمان.

وشهدت الزيارة جولة تعريفية داخل أروقة المجلس، شملت المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، حيث اطلع الطلاب على جانب من تاريخ الحياة النيابية في مصر ودور المؤسسة التشريعية في خدمة المواطن.

كما استقبلهم المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمكتبه، وقدم لهم نبذة وافية عن مهام المجلس وآليات العمل البرلماني، مؤكداً أهمية هذه الزيارات في بناء وعي طلابي وشبابي مستنير يدرك قيمة المشاركة والمسؤولية الوطنية.