آمال ماهر تتألق في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة فرقة موسيقية كبيرة و تغني أغاني أم كلثوم

تألّقت الفنانة المصرية آمال ماهر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في حفل افتتاح الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، والتي تحمل هذا العام اسم كوكب الشرق "أم كلثوم"، تقديرًا لمكانتها في تاريخ الفن العربي واحتفاءً بتراثها الذي لا يزال حيًا في وجدان الجمهور.

وقدّمت آمال ماهر حفلًا استثنائيًا بمصاحبة فرقة موسيقية كبيرة ضمّت نخبة من أمهر العازفين، بقيادة مايسترو بارع، حيث أدّت مجموعة من اغاني السيدة أم كلثوم التي تفاعل معها الجمهور بحرارة، في أجواء مفعمة بالفن والطرب الأصيل.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق الموسيقى العربية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وقيادات وزارة الثقافة، وممثلي وسائل الإعلام، الذين عبّروا عن إعجابهم بالأداء المتميز والتنظيم الراقي للمهرجان.